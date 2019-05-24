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'ABD Ortadoğu'ya 1500 Asker Göndermeyi Planlıyor'

24.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

Amerikalı yetkililer, İran'la gerilimin arttığı bir sırada Trump yönetiminin Kongre'yi Ortadoğu'ya 1500 asker göndermeyi planladığı yönünde bilgilendirdiğini söyledi

'ABD Ortadoğu'ya 1500 Asker Göndermeyi Planlıyor'

Amerikalı yetkililer, İran'la gerilimin arttığı bir sırada Trump yönetiminin Kongre'yi Ortadoğu'ya 1500 asker göndermeyi planladığı yönünde bilgilendirdiğini söyledi.

Amerikan haber ajansı AP'nin bildirdiğine göre, Kongre üyelerine bu bilgi, dün Ortadoğu'da Amerikan askeri varlığını güçlendirme konusunda Pentagon'un önerilerinin tartışıldığı toplantıdan sonra verildi.

Asker gönderme planları henüz resmi olarak açıklanmadığı için yetkililer isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Hafta başında yetkililer, Pentagon'da bölgeye 10 bine kadar asker gönderme konusunda planların hazırlandığını belirtmişti. Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, medyada telaffuz edilen rakamları yalanlamış ve henüz asker sayısı konusunda bir karar alınmadığını söylemişti.

ABD, İran'dan tehditler geldiğini gerekçe göstererek bu ay Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını genişletmeye başlamıştı.

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