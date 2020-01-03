HABER
  4. ABD Ortadoğu'ya 3 bine yakın takviye asker gönderiyor

ABD Ortadoğu'ya 3 bine yakın takviye asker gönderiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

İranlı komutan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından artan gerilim nedeniyle ABD bölgeye 3 bine yakın takviye asker gönderiyor.

ABD Ortadoğu'ya 3 bine yakın takviye asker gönderiyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrası bölgede gerilim tırmanıyor.

Uluslararası toplum her iki tarafa da itidal çağrısında bulunurken, ABD'nin bölgeye 3 bine yakın takviye asker göndereceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada 82'inci Hava İndirme Tugayı'ndan takviye askerlerin Kuveyt'e gönderileceği kaydedildi.

ABD, Hizbullah Tugayları'nı hedef alan operasyonları protesto edenlerin Bağdat'taki Büyükelçilik binasına saldırmasının ardından Kuveyt'e 750 asker göndereceğini duyurmuştu. ABD'li yetkililer bölgeye binlerce askerin konuşlandırılmak için hazır durumda beklediğini kaydetmişti. Mayıs ayından bu yana ABD'nin Ortadoğu'ya 14 bin asker sevk ettiği bildiriliyor.

Ocak sonunda tatile çıkmayı planlayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in de planlarını iptal ettiği bildirildi.

Trump'dan sert açıklamalar

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı paylaşımlarda gerginliği tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Trump Kasım Süleymani'nin binlerce Amerikalının ölümünden sorumlu olduğunu belirten Başkan Trump Süleymani'nin "yıllar önce öldürülmesi" gerektiğini belirtti. Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Tahran bu olayın "intikamının" alınacağını duyurdu.

Süleymani'nin içinde bulunduğu araç, ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında vurulmuştu. Saldırıda, Süleymani'nin yanı sıra İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

Reuters / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
İran Krizi: Pentagon Bölgeye 3 Bin Asker Gönderiyorİran Krizi: Pentagon Bölgeye 3 Bin Asker Gönderiyor
Kasım Süleymani suikastı Orta Doğu'da savaşı tetikler mi?Kasım Süleymani suikastı Orta Doğu'da savaşı tetikler mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği

İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği

Pentagon'dan Ortadoğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

Pentagon'dan Ortadoğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

BM: Dünya, Körfez'de bir savaşı daha kaldıramaz

BM: Dünya, Körfez'de bir savaşı daha kaldıramaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Son dakika! İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti: Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz

Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.