ABD Ortadoğu'ya asker gönderiyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta binlerce kişinin Hizbullah Tugayları'na operasyonları protesto etmek için ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik binasına saldırmasının ardından ABD bölgeye 750 asker göndereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Irak'ta meydana gelen olaylar ve Başkan Donald Trump'ın yönlendirmesi ile Kuzey Karolina'da bulunan 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden 750 askerin derhal bölgeye gönderileceğini kaydetti.

Esper yaptığı yazılı açıklamada, "Bu konuşlandırma Bağdat'ta olduğu gibi ABD personeli ve tesislerine yönelik artan tehdit düzeyine istinaden gerekli ve ihtiyati bir eylemdir" dedi.

Öte yandan ABD birliklerinin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan İran yanlısı protestoculara biber gazı sıktığı bildirildi. Göstericilerin binanın resepsiyon bölümünün çatısını ateşe verdiği ve binadan dumanların yükseldiği belirtildi.

Gösteriler ikinci gününe girerken göstericilerin dün elçilik binasına girmesi, binanın resepsiyonunu tahrip etmesi ve binanın camlarını kırması, ABD elçiliklerine yakın geçmişte yapılan en kötü saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.