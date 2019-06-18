ABD Ortadoğu'ya bin asker gönderiyor

ABD Ortadoğu’ya bin asker daha göndereceğini duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Ortadoğu’ya "savunma amaçlı" bin asker daha göndereceklerini ancak ülkesinin İran’la bir çatışma yaşamak istemediğini ifade etti. Washington, geçen hafta içinde Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor. Shanahan açıklamasında, İran’ın saldırılarının, bu ülkenin düşmanca tavrına dair gizli servis bilgilerini doğruladığını ifade etti. İran ise tankerlere yönelik saldırılarla ilgili sözkonusu suçlamayı reddediyor.

İran anlaşmadan kısmen çekiliyor

Diğer yandan Tahran da 27 Haziran tarihinden itibaren uluslararası nükleer anlaşmadan kaynaklanan bazı yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini bildirdi. Siyasi gözlemciler, bu adımın Avrupa Birliği’nin (AB) tarafları uzlaştırmaya yönelik çabalarını daha da zorlaştırdığını belirtiyor. ABD Mayıs ayında, "süregelen tehlikeyi" gerekçe göstererek Ortadoğu’ya bin 500 ek asker ile bir uçak gemisi ve hava bombardıman bölüğü konuşlandırmıştı. İran’a karşı uluslararası toplumu harekete geçirmeye ve kendi tezlerini desteklemeye davet eden ABD’ye şu ana dek sadece İngiltere ve Suudi Arabistan tam destek veriyor.