ABD Ortadoğu’ya Elçi Gönderiyor

ABD, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından bölgeye temsilci gönderiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarafları bölgede son derece üzücü şiddeti sona erdirmeye çağırmak için müsteşar yardımcısı düzeyinde bir diplomatı bölgeye gönderme kararı aldıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’nda açıklamalarda bulunan Blinken, “Gece boyunca bölgeden gelen görüntülen yürek parçalayıcı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hady Amr’dan derhal bölgeye giderek İsrailler ve Filistinliler’le görüşmesini istedim. Amr temaslarında, yıllara dayanan deneyimini tatbik edecek ve özellikle de hem benim hem de Başkan Joe Biden’ın adına, şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulunacak” diye konuştu. İsrail, Çarşamba günü Hamas’ın askeri kanadının 16 üyesini Gazze’ye düzenlediği bir hava saldırısında öldürdüğünü bildirdi. Filistinli militanlar da İsrail’i roket yağmuruna tutuyor. Gazze’de de Pazartesi’nden bu yana en az 56 kişinin yaşamını yitirdiği yerel yetkililerce açıklandı. İsrail’de de 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede yıllardır görülmeyen şiddette çatışmalar yaşanırken, uluslararası toplum da giderek artan biçimde kaygılar dile getiriliyor.

Blinken her iki tarafı da şiddeti azaltmaya çağırdı. Ancak bir soru üzerine Blinken, İsrail’in sivil kayıpların yaşanmasından kaçınmak için elinden geleni yapmada ekstra sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. ABD’nin bölgede meydana gelen gelişmelerden ve şiddetin tırmanmasından derin endişe duyduğunu ifade eden Blinken, ABD olarak iki devletli çözüme olan bağlılıklarının sürdüğünü ancak bu yaşanan şiddetin, bu hedefin başarılmasını daha uzak hale getirdiğini belirtti. Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını kınadıklarını ve İsrail’in kendini savunma hakkının olduğunu kaydeden Blinken, hem Filistinliler hem de İsrailliler’in güvenlik içinde yaşamayı eşit oranda hak ettiğini vurguladı. Bir gazetecinin, “gerilimin tam kapsamlı bir savaşa dönüşmemesi için, ABD’nin çağrıda bulunmanın ötesinde neler yapabileceğini” sorması üzerine Blinken, ABD yönetiminin tüm katmanları olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ilgili tüm taraflarla temasta olduklarını söyledi. Şu anda en önemli unsurun, tüm tarafların şiddeti ve gerilimdeki tırmanmayı sona erdirmesi ve sükuneti sağlamak için adım atması olduğunun altını çizen Blinken, bunu sağlamak için İsrailliler, Filistinliler ve diğer bölgesel ortaklar nezdindeki temas ve girişimlerini sürdüreceklerini belirtti.