‘ABD Ortadoğu’ya İlave Füze Bataryaları Gönderebilir’

Wall Street Journal gazetesi konuyla ilgili haberinde Pentagon’un değerlendirdiği seçeneklere ilişkin başka ayrıntılara yer verdi. Gazetenin haberine göre, Amerika bölgeye ilave füzesavar bataryaları, savaş uçakları ve keşif/gözlem teçhizatı göndermeyi değerlendiriyor.

Perşembe günü Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un Suudi Arabistan’a yönelik kuzeyden gelebilecek benzer tehditlerin en aza indirilmesi için Suudilerle görüştüğünü söylemekle yetinmiş, “son derece gelişmiş ve koordineli” olarak nitelediği saldırının ardından bölgedeki askeri varlığında olası bir değişiklik konusunda yeni bir açıklama olmadığını belirtmişti.

ABD Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırının ardından bölgeye ilave Patriot ve THAAD bataryaları gönderme seçeneğini değerlendiriyor. Pentagon sözcüsü “Suudilerle savunma kapasitesini arttırmak için görüşüyoruz” demekle yetindi. Başkan Trump ulusal güvenlik ekibiyle Cuma günü bir araya gelecek.

Gazetenin haberine göre, F-22 Raptor savaş uçakları, belirli bölgeleri savunmak için hızlı bir şekilde yerleştirilebilen Patriot sistemleriyle, balistik füzeleri hedefini vurmadan etkisiz hale getirebilen ve daha geniş bir alanı kapsayabilen THAAD sistemlerini gönderme seçeneğini değerlendiriyor.

Her iki sistem de Suudi Arabistan’daki petrol sahalarını hedef alan saldırılarda kullanılan seyir füzeleri ve drone’lara karşı koruma sağlamayabilir ancak özellikle balistik füzelere karşı bölgenin savunmasını güçlendirebilir.

Olası askeri planlar arasında Ortadoğu’da bulunan ABD uçak gemisinin ve diğer savaş gemilerinin bölgedeki varlığının öngörülebilir gelecekte muhafaza edilmesi de var. USS Abraham Lincoln uçak gemisi Mayıs ayından bu yana bölgede. Uçak gemisine seyir füzeleri ve drone saldırılarına karşı bölgeyi savunabilecek destroyerler de eşlik ediyor.

ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonlarından sorumlu olan CENTCOM’daki askeri yetkililerin Perşembe ve Cuma günü için bir dizi toplantı planlandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın da Cuma günü Beyaz Saray’da ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yapması bekleniyor.

