HABER

‘ABD Ortak Devriye İçin Suriye’ye İlave Asker Göndermeyecek’

13.09.2019 22:25 | Son Güncelleme

Amerikalı üst düzey bir general, ABD’nin Türk askerleriyle ortak devriye için Suriye’ye ilave asker göndermeyeceğini söyledi. ABD Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, hedeflerinin Suriye’deki ABD askerlerinin sayısını kademeli olarak düşürmek olduğunu söyledi

‘ABD Ortak Devriye İçin Suriye’ye İlave Asker Göndermeyecek’

Amerikalı üst düzey bir general, ABD’nin Türk askerleriyle ortak devriye için Suriye’ye ilave asker göndermeyeceğini söyledi. ABD Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, hedeflerinin Suriye’deki ABD askerlerinin sayısını kademeli olarak düşürmek olduğunu söyledi.

New York Times gazetesi dün geçtiği haberde, Pentagon’un Suriye’nin kuzeydoğusuna Türk askerleriyle birlikte kara devriye görevini icra etmek üzere yaklaşık 150 asker göndermeye hazırlandığını yazmıştı.

ABD’nin halen Suriye’de 100 civarında askeri bulunuyor.

Başkan Donald Trump geçen yıl önce bu askerlerinin tamamının geri çekilmesi talimatını vermiş ancak daha sonra IŞİD’in geri dönmesini engellemek için askerlerin bir kısmını Suriye’de bırakmaya ikna edilmişti.

CENTCOM Komutanı, Bağdat’ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türk askerleriyle birlikte başlatılan yeni misyonun ülkede ilave güç gerektirmediğini belirterek, “Bu devriyeleri yürütmek için karadaki varlığımızı arttırmayacağız” dedi. Bununla birlikte McKenzie, asker sayılarında, güçlerin Suriye’ye giriş-çıkışları esnasında ufak oynamalar olabileceğine dikkati çekti.

McKenzie, “Türkler’le devriyeler yürüteceğiz ve bunu mevcut sayıyla idare edeceğiz, aynı zamanda da sayımızı giderek daha fazla azaltmak için aktif şekilde fırsat arayışı içinde olacağız” ifadesini kullandı.

Türkiye, sınırlarını terör örgütü olarak gördüğü YPG güçlerinden temizlemek istiyor ancak YPG de ABD’nin IŞİD’e karşı savaşta desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu anlaşmazlık Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilim yaratıyor.

ABD, Türkiye’nin endişelerini gidermenin bir yolu olarak Ankara’yla Suriye’nin kuzeydoğusunda ortak devriyeler başlattı. Ancak bu da Ankara’yı tatmin etmiş görünmüyor. Türk hükümeti, operasyonların sınırlarından 32 kilometre derinliğe ulaşmasını ve Türk askerlerinin kontrolu altında bir güvenli bölge oluşturulmasını istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta başında yaptığı açıklamada Washington’u süreci ağırdan almak ve sadece “kozmetik adımlar” atmakla eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, güvenli bölge konusunda eğer gerekirse Türkiye’nin tek başına hareket edeceğini vurguluyor.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
İran’a kritik çağrıİran’a kritik çağrı
Alman vatandaşına Türkiye’de 6 yıldan fazla hapis cezasıAlman vatandaşına Türkiye’de 6 yıldan fazla hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama!

Yol ortasında can pazarı: 3 kişi yanarak öldü

Yol ortasında can pazarı: 3 kişi yanarak öldü

Pentagon'dan Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması

Pentagon'dan Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması

ABD'den Suriye'nin doğusu için önemli adım!

ABD'den Suriye'nin doğusu için önemli adım!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.