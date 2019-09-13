‘ABD Ortak Devriye İçin Suriye’ye İlave Asker Göndermeyecek’

CENTCOM Komutanı, Bağdat’ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türk askerleriyle birlikte başlatılan yeni misyonun ülkede ilave güç gerektirmediğini belirterek, “Bu devriyeleri yürütmek için karadaki varlığımızı arttırmayacağız” dedi. Bununla birlikte McKenzie, asker sayılarında, güçlerin Suriye’ye giriş-çıkışları esnasında ufak oynamalar olabileceğine dikkati çekti.

Başkan Donald Trump geçen yıl önce bu askerlerinin tamamının geri çekilmesi talimatını vermiş ancak daha sonra IŞİD’in geri dönmesini engellemek için askerlerin bir kısmını Suriye’de bırakmaya ikna edilmişti.

Amerikalı üst düzey bir general, ABD’nin Türk askerleriyle ortak devriye için Suriye’ye ilave asker göndermeyeceğini söyledi. ABD Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, hedeflerinin Suriye’deki ABD askerlerinin sayısını kademeli olarak düşürmek olduğunu söyledi.

McKenzie, “Türkler’le devriyeler yürüteceğiz ve bunu mevcut sayıyla idare edeceğiz, aynı zamanda da sayımızı giderek daha fazla azaltmak için aktif şekilde fırsat arayışı içinde olacağız” ifadesini kullandı.

Türkiye, sınırlarını terör örgütü olarak gördüğü YPG güçlerinden temizlemek istiyor ancak YPG de ABD’nin IŞİD’e karşı savaşta desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu anlaşmazlık Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilim yaratıyor.

ABD, Türkiye’nin endişelerini gidermenin bir yolu olarak Ankara’yla Suriye’nin kuzeydoğusunda ortak devriyeler başlattı. Ancak bu da Ankara’yı tatmin etmiş görünmüyor. Türk hükümeti, operasyonların sınırlarından 32 kilometre derinliğe ulaşmasını ve Türk askerlerinin kontrolu altında bir güvenli bölge oluşturulmasını istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta başında yaptığı açıklamada Washington’u süreci ağırdan almak ve sadece “kozmetik adımlar” atmakla eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, güvenli bölge konusunda eğer gerekirse Türkiye’nin tek başına hareket edeceğini vurguluyor.

