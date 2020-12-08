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ABD Özel Elçisi Türkiye Ziyaretini Tamamladı

08.12.2020 23:04 | Son Güncelleme:
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ABD Özel Elçisi Türkiye Ziyaretini Tamamladı

ABD’nin Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn İsrail, Mısır, Bahreyn, Türkiye ve kuzeydoğu Suriye ziyaretlerini tamamlayarak ABD’ye döndü. Rayburn ziyaretleri sırasında Suriye’deki iç savaşın sonlandırılıp siyasi bir çözüm bulunabilmesi için atılabilecek ortak adımlarla ilgili görüşmeler yaptı

ABD’nin Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn İsrail, Mısır, Bahreyn, Türkiye ve kuzeydoğu Suriye ziyaretlerini tamamlayarak ABD’ye döndü.

28 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında bölgeyi ziyaret eden Rayburn İsrail, Türkiye ve Mısır’da üst düzey hükümet yetkilileriyle biraraya gelerek Suriye’deki mevcut tehditler ve iç savaşın sonlandırılıp siyasi bir çözüm bulunabilmesi için atılabilecek ortak adımları değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Rayburn Suriye’de düzenlenen görüşmelerde de ayrıca Bahreyn, Irak ve Ürdünlü yetkililerle toplantılar düzenledi.

Rayburn’un 7 Aralık’ta Suriye’deki Koalisyon Güçleri askeri temsilcileri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üst düzey yetkilileri ve Deyrizor bölgesindeki yerel liderle de görüştüğü bilgisi de ABD Dışişleri Bakanılığı’nın açıklamasında aktarılan ayrıntılar arasında.

Rayburn ziyareti sırasında Amerika’nın Suriyeliler’in insani yardım ihtiyacını karşılama ve ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi yönündeki çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunun da altını çizdi.

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