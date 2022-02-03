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ABD Özel Kuvvetleri'nden Türkiye Sınırı Yakınlarında Nokta Operasyonu

03.02.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Özel Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın bir bölgede terör gruplarına karşı bir operasyon düzenledi

ABD Özel Kuvvetleri'nden Türkiye Sınırı Yakınlarında Nokta Operasyonu

ABD Özel Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın bir bölgede terör gruplarına karşı bir operasyon düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi. Ancak Pentagon operasyona ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Atmeh kasabasındaki grupların Suriye rejim güçleriyle girdikleri çatışmalarda sivil kayıplar yaşandığı haber veriliyordu. Bölgeye ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda, El Kaide bağlantılı cihadçı grupların hedef alındığı belirtiliyor.

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby konuya ilişkin olrak yaptığı açıklamada “ABD Merkez Komutanlığı idaresindeki özel kuvvetler bu akşam Suriye’nin kuzeybatısında terör karşıtı bir operasyon düzenledi. Görev başarıyla tamamlandı. ABD kuvvetlerinden herhangi bir can kaybı yada yaralanma olmadı. Daha fazla bilgi geldikçe sizinle paylaşacağız” dedi.

Bölgede yaşayanlar operasyonun gece yarısı gerçekleştiğini ve nüfusun yakın olarak bulunduğu Türkiye sınırına yakın bir alanda gerçekleştiğini söyledi. Bölgede yerinden edilmiş ve kamplarda yaşayan Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu belirtiliyor.

ABD kuvvetlerinin çatışmaya girdiği gruptan can kaybı olup olmadığı bilinmezken bölge halkı uzun süre ağır silahlarla çatışmalar yaşandığı bilgisini verdi.

Görgü tanıklarından biri çatışmada çok sayıda kişinin öldüğünü, çatışmanın hedefindeki çok katlı binalardan birinden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin cansız bedenlerinin çıkarıldığını gördüğünü söyledi.

Bölgede yaşayanlar ayrıca Atmeh kasabası yakınlarına çok sayıda helicopter indiğini ve operasyonun başlamasıyla birlikte cihadçıların kaldıkları yer olarak bilinen bir evin yakınlarında büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü görevlilerinden Charles Lister, bölge halkından aldığı bilgilere göre çatışmaların iki saatten fazla sürdüğünü ve operasyonun büyük ve kapsamlı olduğunu belirtti. Lister’a göre bu IŞİD lideri Bağdadi’nin yakalanmasından bu yana düzenlenen en büyük operasyon olabilir. Bağdadi 2019 yılında Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen bir operasyonla öldürülmüştü.

Bölge halkı gelen helikopterlerin havalanmasıyla birlikte operasyonun sona erdiğini ancak halen daha bölge üzerinde insansız hava araçlarının uçtuğunun görüldüğünü belirtiyorlar.

Bölgedeki ABD askerleri zaman zaman IŞİD’in kalıntıları olarak görülen cihadçı gruplara yönelik bu tarz nokta operasyonları düzenlemeye devam ediyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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