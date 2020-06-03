ABD Özel Sektöründeki İstihdam Kaybı Yavaşlıyor mu?

Corona virüsü salgınının sert vurduğu Amerika’da, özel sektör istihdamında Mart ayında başlayan gerileme Mayıs ayında yavaşlamış görünüyor. ADP firmasının yayınladığı Ulusal İstihdam Raporu, geçen ay özel sektördeki işten çıkarmaların tahmin edilenin çok altında olduğunu ortaya koydu.
İnsan kaynakları ve istihdam alanında faaliyet gösteren ADP firmasının Çarşamba günü açıkladığı rapora göre, Mayıs ayında özel sektörde işten çıkarılanların sayısı 2 milyon 760 bin olarak kaydedildi. Reuters’ın verdiği bilgiye göre, ekonomistler Mayıs ayındaki istihdam kaybını 9 milyon civarında öngörmüştü. Salgının zirvede olduğu Nisan ayındaysa, yaklaşık 20 milyon çalışan işini kaybetmişti.
ADP’nin, Moody’s ile birlikte hazırladığı istihdam raporunda, ABD özel sektöründe son üç ayda 25 milyon istihdam kaybı meydana geldiği kaydediliyor.
“Salgında ikinci bir dalga veya bir politika hatası yaşanmazsa, Corona virüsünün yol açtığı resesyon bitti” diyen Moody’s firmasından economist Mark Zandi, aşı bulununcaya kadar ekonomik toparlanmanın yavaş olacağı uyarısını da yapıyor.
Zandi, salgının yarattığı ekonomik çöküşle mücadele kapsamında, hükümetin devreye soktuğu yaklaşık 3 trilyon dolarlık teşvik paketinin bir parçası olan Maaş Koruma Programı’nın (PPP), istihdam pazarına yardımcı olup olmadığına dair henüz bir kanıt olmadığını belirtiyor.
Bu arada, ABD borsalarında ekonomik toparlanma konusundaki iyimserlik, ülke çapına yayılan ırkçılık karşıtı protesto gösterilerine rağmen sürüyor. Dolar, yabancı para birimleri karşısında gerilerken, ABD devlet tahvili fiyatları da düştü.
İstihdam pazarında en kötü dönem geride kalmış olsa da, ekonomi uzmanları, Corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan sosyal mesafe önlemleri yüzünden işini kaybeden her dört çalışandan birinin işe geri alınmasını olası görmüyor. Çok sayıda firmanın iflas açıklaması bekleniyor.
ADP raporu, hükümetin Cuma günü açıklamayı planladığı kapsamlı Mayıs ayı istihdam raporunun öncesinde yayınlandı. Uzmanlar ADP’nin, izlediği farklı metodoloji nedeniyle, hükümetin istihdam raporunda yer alan özel sektör rakamlarını doğru tahmin edemeyebileceğini ancak raporun işten çıkarmaların yavaşladığını ortaya koyan diğer istihdam göstergelerini yansıtması açısından önemli olduğunu söylüyor.
Merkezi New York’ta bulunan JPMorgan Yatırım Danışmanlığı firmasından economist Daniel Silver, “ADP raporu, hükümet verilerinin tahmini konusunda her zaman güvenilir bir kaynak değil. Ancak Nisan ve Mayıs arasındaki istihdam kaybı farkını göstermesi açısından önemli” diyor.
Silver’a göre ADP raporu, istihdam pazarının salgın kısıtlamalarının hafifletilmesinden faydalandığı mesajını veriyor.
Mayıs ayında bütün sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını ortaya koyan ADP raporunda, idari ve eğitim hizmetlerindeyse istihdam artışı görülüyor.