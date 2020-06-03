ABD Özel Sektöründeki İstihdam Kaybı Yavaşlıyor mu?

Corona virüsü salgınının sert vurduğu Amerika’da, özel sektör istihdamında Mart ayında başlayan gerileme Mayıs ayında yavaşlamış görünüyor. ADP firmasının yayınladığı Ulusal İstihdam Raporu, geçen ay özel sektördeki işten çıkarmaların tahmin edilenin çok altında olduğunu ortaya koydu.

İnsan kaynakları ve istihdam alanında faaliyet gösteren ADP firmasının Çarşamba günü açıkladığı rapora göre, Mayıs ayında özel sektörde işten çıkarılanların sayısı 2 milyon 760 bin olarak kaydedildi. Reuters’ın verdiği bilgiye göre, ekonomistler Mayıs ayındaki istihdam kaybını 9 milyon civarında öngörmüştü. Salgının zirvede olduğu Nisan ayındaysa, yaklaşık 20 milyon çalışan işini kaybetmişti.

ADP’nin, Moody’s ile birlikte hazırladığı istihdam raporunda, ABD özel sektöründe son üç ayda 25 milyon istihdam kaybı meydana geldiği kaydediliyor.

“Salgında ikinci bir dalga veya bir politika hatası yaşanmazsa, Corona virüsünün yol açtığı resesyon bitti” diyen Moody’s firmasından economist Mark Zandi, aşı bulununcaya kadar ekonomik toparlanmanın yavaş olacağı uyarısını da yapıyor.