ABD Özel Temsilcisi Jeffrey: "Irak'tan çekilme noktasında tek muhatabımız Irak hükümetidir"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak Meclisi tarafından onaylanan ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeye ilişkin, anlaşmanın meclisle değil, Irak hükümetiyle yapıldığını bildirdi.

Jeffrey, bakanlık binasında düzenlenen bir brifingde Irak ve İran'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığını geri çekmek gibi bir niyet içinde olmadığını ancak günün sonunda bunun Irak'ın vereceği karara bağlı olduğunu belirten Jeffrey, şunları söyledi:

"Irak'tan çekilme konusunda masaya oturmaktan yana değiliz. Iraklı yetkililer ülke içindeki Amerikan varlıkları hakkında konuşmak istiyorsa askerimizden çok daha ötesine uzanan ikili ilişkileri de göz önünde bulundurmalıdır."

Öte yandan, Irak Meclisi tarafından onaylanan ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeye ilişkin bir soruya cevap veren Jeffrey, ABD askerlerinin Irak'taki varlığına ilişkin yapılan anlaşmanın Irak Meclisi ile değil, Irak hükümetiyle yapıldığını vurguladı.