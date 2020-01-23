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ABD Özel Temsilcisi Jeffrey: "Irak'tan çekilme noktasında tek muhatabımız Irak hükümetidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:51 | Son Güncelleme

"Irak'tan çekilme konusunda masaya oturmaktan yana değiliz. Iraklı yetkililer ülke içindeki Amerikan varlıkları hakkında görüşmek istiyorsa askerimizden çok daha ötesine uzanan ikili ilişkileri de göz önünde bulundurmalıdır" - "Irak Meclisi, ABD'nin Irak'taki varlığına imkan tanıyan bu anlaşmada resmi ve doğrudan yer almadı"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak Meclisi tarafından onaylanan ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeye ilişkin, anlaşmanın meclisle değil, Irak hükümetiyle yapıldığını bildirdi.

Jeffrey, bakanlık binasında düzenlenen bir brifingde Irak ve İran'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığını geri çekmek gibi bir niyet içinde olmadığını ancak günün sonunda bunun Irak'ın vereceği karara bağlı olduğunu belirten Jeffrey, şunları söyledi:

"Irak'tan çekilme konusunda masaya oturmaktan yana değiliz. Iraklı yetkililer ülke içindeki Amerikan varlıkları hakkında konuşmak istiyorsa askerimizden çok daha ötesine uzanan ikili ilişkileri de göz önünde bulundurmalıdır."

Öte yandan, Irak Meclisi tarafından onaylanan ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeye ilişkin bir soruya cevap veren Jeffrey, ABD askerlerinin Irak'taki varlığına ilişkin yapılan anlaşmanın Irak Meclisi ile değil, Irak hükümetiyle yapıldığını vurguladı.

Jeffrey, "Irak Meclisi, ABD'nin Irak'taki varlığına imkan tanıyan bu anlaşmada resmi ve doğrudan yer almadı. Bu sebeple böyle bir konudaki tek muhatabımız Irak hükümetidir." dedi.

İran'ın Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD suikastıyla öldürülmesinin ardından Irak Meclisi, 5 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü oturumda, ABD dahil ülkedeki tüm yabancı güçlerin askeri varlığının sonlandırılması kararı almıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 10 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Meclisin aldığı kararın uygulanması çerçevesinde ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturulmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıklamıştı.

- ABD ve İran'ın Irak'taki gerilimi

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıya karşılık 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki El-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olmadığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ırak

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