ABD özel temsilcisinden Afganistan, Katar, Pakistan ve BAE'ye ziyaret

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın, Taliban ile barış müzakerelerini ilerletmek için Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Khalilzad'ın 8 ila 20 Kasım arasında söz konusu ziyaretleri gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Khalilzad, Afgan hükümet yetkilileri ve diğer ilgili taraflarla Taliban'ın da dahil olduğu Afganistan müzakerelerin sürdürülebilir bir barışa yönlendirilebilmesi için bir araya gelecek. Sürdürülebilir bir barış da, tüm Afgan halkının ülkelerinin geleceği konusunda söz sahibi olmasıyla sağlanır." ifadesi kullanıldı.

Khalilzad'ın, ekim ayında Afganistan'a yaptığı ziyarette, Afgan hükümeti ve Taliban'a yetkili müzakere ekipleri kurma çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, savaşın sona ermesinin yanı sıra ABD ve dünyaya yönelik terörizm tehdidinin bitmesiyle sonuçlanan politik bir çözüme bağlı kalmaya devam edecektir. Huzurlu bir Afganistan, bölgesel ticaret ve kalkınmada önemli bir rol oynayabilir."