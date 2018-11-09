HABER

ABD özel temsilcisinden Afganistan, Katar, Pakistan ve BAE'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "(ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay) Khalilzad, Afgan hükümet yetkilileri ve diğer ilgili taraflarla Taliban'ın da dahil olduğu Afganistan müzakerelerin sürdürülebilir bir barışa yönlendirilebilmesi için bir araya gelecek"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın, Taliban ile barış müzakerelerini ilerletmek için Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Khalilzad'ın 8 ila 20 Kasım arasında söz konusu ziyaretleri gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Khalilzad, Afgan hükümet yetkilileri ve diğer ilgili taraflarla Taliban'ın da dahil olduğu Afganistan müzakerelerin sürdürülebilir bir barışa yönlendirilebilmesi için bir araya gelecek. Sürdürülebilir bir barış da, tüm Afgan halkının ülkelerinin geleceği konusunda söz sahibi olmasıyla sağlanır." ifadesi kullanıldı.

Khalilzad'ın, ekim ayında Afganistan'a yaptığı ziyarette, Afgan hükümeti ve Taliban'a yetkili müzakere ekipleri kurma çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, savaşın sona ermesinin yanı sıra ABD ve dünyaya yönelik terörizm tehdidinin bitmesiyle sonuçlanan politik bir çözüme bağlı kalmaya devam edecektir. Huzurlu bir Afganistan, bölgesel ticaret ve kalkınmada önemli bir rol oynayabilir."

- Afgan makamları umutlu

Afganistan Yüksek Barış Şurası Üyesi Muhammed Amin Vukad, Taliban ile görüşmelerin başlaması için çok büyük adımlar atıldığını dile getirerek, süreçten umutlu olduklarının altını çizdi.

Vukad, ülkede barışın tesisi için yapılan her türlü çalışmadan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetinin, geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
TEM'de kaza: 3 araç birbirine girdi 1 yaralıTEM'de kaza: 3 araç birbirine girdi 1 yaralı
Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad barış müzakereleri Pakistan Taliban

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İlginizi Çekebilir

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.