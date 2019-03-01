"ABD, Pakistan ile Hindistan geriliminin azaltılması için çok çalışıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin azaltılması için "çok çalıştığını" söyledi.

India Today'ın haberine göre, Filipinler'i ziyaret eden Pompeo, burada Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasında son günlerde yaşanan gerilimin azaltılması ve diyalog süreci için "çok çalıştıklarını" ifade eden Pompeo, "Hindistan ile Pakistan arasındaki meseleyle çok yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Pompeo, Hindistan ve Pakistan liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını, her iki ülkeye, riski arttıracak herhangi bir eylemden kaçınma ve sükunet çağrısında bulunduğunu kaydetti.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.