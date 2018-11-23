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ABD, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 23:09 | Son Güncelleme

ABD, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi ve Orakzai kentlerinde düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Orakzai'deki bir medreseye yapılan intihar saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Orakzai ve Karaçi'de yapılan ve 30 kişinin hayatına mal olan terör saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Nauert, Karaçi'deki Çin Konsolosluğuna yapılan ve iki polisin hayatını kaybettiği silahlı ve el bombalı saldırıyla ilgili olarak da "Hızlı ve cesur müdahalesiyle daha fazla can kaybının yaşanmasını engelleyen Pakistan emniyet güçlerini tebrik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Heather Nauert, ABD'nin, terör eylemleri karşısında Pakistan halkı ile birlikte durduğunu ve bölgedeki terör tehditleriyle mücadele için Pakistan hükümetiyle iş birliği yapma fırsatlarını aramaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan'da bir intihar eylemcisinin, üzerindeki patlayıcıları bir medresenin kapısında infilak ettirmesi sonucu 30 kişi ölmüştü.

Karaçi'de düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda da iki konsolosluk polisi ile iki sivil hayatını kaybetmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert ABD Dışişleri Bakanlığı Karaçi Orakzai terör saldırısı

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