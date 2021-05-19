‘’ABD Pandemiden Çıkış Yolunda’’

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, ABD’nin pandemiyi geride bırakma yolunda gibi göründüğünü söyledi. Walensky, en son 7 günlük ortalama yeni vaka ve can kaybı sayısının, pandeminin başından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti.
Beyaz Saray Corona virüsüyle mücadele ekibinin basın toplantısında konuşan Walensky, son verilerin ‘’herkesin temkinli bir iyimserlik içinde olması gerektiğine’’ işaret ettiğini belirtti.
Walensky, ‘’Son bir hafta, bizi bu pandemiden çıkış yoluna sokan ilerlemeler ve dönüm noktası niteliğinde gelişmelerle birlikte önemli bir hafta oldu’’ ifadesini kullandı.
Beyaz Saray’ın Corona virüsü konusundaki kıdemli danışmanı Andy Slavitt de iyi haberlere bir yenisini daha ekleyerek, son bir haftadaki vaka sayılarının pandemi sırasında ilk kez 50 eyaletin tamamında düşüşe geçtiğini kaydetti.
Aşılama oranlarının son dönemde yavaşlamasına karşın, Walensky ülkede günde 1,5 ila 2 milyon kişinin aşılanmasına devam edildiğini aktardı. Walensky, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile CDC’nin 12 yaş ve üstündekiler için Pfizer aşısının kullanımını onaylamasından sonraki bir haftadan az sürede 600 binin üzerinde gencin aşı olduğu bilgisini de verdi.
Walensky ayrıca, 18 yaş ve üstündeki tüm Amerikalılar’ın yüzde 60’ının en az bir doz aşı olduğunu belirtti.
Başkan Joe Biden 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne kadar Amerikan halkının yüzde 70’inin en az bir doz Corona virüsü aşısı olması hedefini açıklamıştı. Walensky’nin paylaştığı oran, bu hedefe kolayca ulaşılacağı yönünde olumlu bir sinyal veriyor.
Basın toplantısında söz alan Beyaz Saray’ın kıdemli sağlık danışmanı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci de Corona virüsü aşılarının etkililiği konusunda Amerikalılar’a güven telkin edici açıklamalarda bulundu.
Fauci, ABD’de kullanımda olan mevcut aşıların virüsün Hindistan’daki dahil farklı türlerine karşı etkili koruma sağladığını gösteren son araştırmalardan örnekler paylaştı.
Walensky, CDC’nin, bu sonbaharda okula dönecek olan ya da gelecek birkaç ay içinde yaz kamplarına katılması muhtemel olan okul çağındaki çocuklar için yönetmelik üzerinde çalıştıklarını da bildirdi. CDC Başkanı, yönetmeliğin, gelecek birkaç ayda ne kadar gencin aşı olacağına göre şekilleneceğini dolayısıyla hala üzerinde çalışıldığını söyledi.