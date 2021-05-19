‘’ABD Pandemiden Çıkış Yolunda’’

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, ABD’nin pandemiyi geride bırakma yolunda gibi göründüğünü söyledi. Walensky, en son 7 günlük ortalama yeni vaka ve can kaybı sayısının, pandeminin başından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti.

Beyaz Saray Corona virüsüyle mücadele ekibinin basın toplantısında konuşan Walensky, son verilerin ‘’herkesin temkinli bir iyimserlik içinde olması gerektiğine’’ işaret ettiğini belirtti.

Walensky, ‘’Son bir hafta, bizi bu pandemiden çıkış yoluna sokan ilerlemeler ve dönüm noktası niteliğinde gelişmelerle birlikte önemli bir hafta oldu’’ ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’ın Corona virüsü konusundaki kıdemli danışmanı Andy Slavitt de iyi haberlere bir yenisini daha ekleyerek, son bir haftadaki vaka sayılarının pandemi sırasında ilk kez 50 eyaletin tamamında düşüşe geçtiğini kaydetti.

Aşılama oranlarının son dönemde yavaşlamasına karşın, Walensky ülkede günde 1,5 ila 2 milyon kişinin aşılanmasına devam edildiğini aktardı. Walensky, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile CDC’nin 12 yaş ve üstündekiler için Pfizer aşısının kullanımını onaylamasından sonraki bir haftadan az sürede 600 binin üzerinde gencin aşı olduğu bilgisini de verdi.