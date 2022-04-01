ABD Pasaportlarında Cinsiyet Seçeneğine Serbestlik

Amerikalılar pasaport başvurularında ve sosyal güvenlik kartlarının cinsiyet hanesinde kendilerini kadın ya da erkek seçeneklerinin dışında ‘‘X’’ olarak da ifade edebilecek. Biden yönetiminin aldığı üçüncü seçenek kararı, Amerikalılar’ı trans bireylere karşı olan eyalet yasaları karşısında korumayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı geçen yıl Haziran ayında, Amerikan vatandaşlarının başvurularında tıbbi gerekçeye dayanan belgeleri olmaksızın cinsiyet seçimi yapabileceklerini belirtmişti. Ekim ayında ise ‘nonbinary’, ‘interseks’ ve cinsiyet tanımı olmayan kişilere ‘‘kadın’’ ve ‘‘erkek’’ dışında bir seçenek sunmak için ilk kez resmen cinsiyet bölümünün ‘‘X’’ olarak ifade edildiği pasaport verilmişti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ‘‘11 Nisan’dan itibaren ABD vatandaşları pasaport başvurularında cinsiyetlerini X olarak işaretleyebilecek, bu seçenek gelecek yıl başka belgeler için de geçerli olacak’’ dedi.

Sosyal Güvenlik Dairesi ise Amerikalılar’ın sosyal güvenlik kartlarında cinsiyetlerini tıbbı gerekçe göstermeksizin seçebileceklerini ya da karta cinsiyet ekleyebileceklerini belirtti. Mevcut kartlarda cinsiyet hanesi bulunmuyor.

Biden yönetimi, değişiklikleri Cumhuriyetçi Oklahoma ve Arizona valilerinin okullarda, trans sporcuların kız çocuklarına yönelik sporlara katılımını yasaklayan yasa tasarılarını imzalamasından bir gün sonra, "Trans Görünürlük Günü" kapsamında açıkladı.

Beyaz Saray açıklamasında ‘‘Yönetim bir kez daha ülke genelinde eyalet yasama organları tarafından kabul edilen tehlikeli trans cinsiyet karşıtı yasaların yayılmasını kınıyor’’ denildi.

Yapılan değişikliklere seyahatin kolaylaştırılması, trans çocuklar ve aileleri için kaynakların arttırılması, trans bireylerin federal hizmetlere ve sosyal yardımlara erişimlerinin geliştirilmesi ve federal verilerde görünürlüklerinin sağlanması dahil.

Ulaştırma Güvenliği Dairesi (TSA), görüntüleme teknolojilerini değiştirerek kontrol noktalarındaki taramaları cinsiyetten bağımsız hale getirecek, elle taramayı azaltacak, kontrol noktalarındaki taramalarda cinsiyet ibraz etme uygulamasını kaldıracak ve öncelikli güvenlik geçişi başvurularının cinsiyet kısmına ‘‘X’’ seçeneğini ekleyecek

Sağlık Bakanlığı da trans ve LGBTİ gençlere, ailelerine ve bu kişilere sağlık hizmeti verenlere kaynak sunan bir internet sitesi açtı.

Beyaz Saray, diğer devlet kurumlarının da cinsel yönelim ve cinsel kimlik verilerinin toplanması ve kullanılmasının genişletilmesi için yeni yaklaşımlar açıklayacağını belirtti.

Beyaz Saray açıklamasında ‘‘Her Amerikalı’nın kendisi olma hakkı var. Ancak hala çok sayıda trans Amerikalı sistematik engellerle, ayrımcılıkla ve şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalıyor’’ ifadeleri kullanıldı.

Trans birey hakları, üreme hakları ve kürtaj gibi konularla birlikte, son yıllarda ABD’nin bazı bölgelerinde yaşanan kültür savaşlarının başlıca konusu haline geldi.

