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ABD pasaportlarında cinsiyet seçeneğine serbestlik

11.04.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünden itibaren ABD vatandaşlarının pasaport başvurularında cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek seçeneğini işaretlemeleri gerekmeyecek. Başvuruda bulunanlar artık kendilerini kadın ya da erkek seçeneklerinin dışında ''X'' olarak da ifade edebilecek.

ABD pasaportlarında cinsiyet seçeneğine serbestlik

Biden yönetimi, aldığı üçüncü seçenek kararıyla, Amerikalıları trans bireylere karşı olan eyalet yasaları karşısında korumayı hedefliyor. Aktivistler yeni uygulamayı bir dönüm noktası olarak görüyor.

'BAŞKA BELGELER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cinsiyeti X olarak işaretleyebilme seçeneğinin gelecek yıl pasaport dışında başka belgeler için de geçerli olacağını söylemişti.

Ülkede eçtiğimiz yıla kadar, cinsiyet değişikliğini pasaportlarına yansıtmak isteyenlerin önce doktordan bir belge almaları gerekiyordu.

Getty Images

Ekim ayında, uzun bir hukuki mücadele sonrası, ilk kez Colorado eyaletinde bir kişiye, cinsiyet bölümünün ''X'' olarak ifade edildiği pasaport verilmişti.

YENİ BİR DÖNEM

Şimdi ise kendilerini transbirey ya da mevcut ikili cinsiyet sınıflandırmasının dışında gören 1 milyondan fazla Amerikalı için yeni bir dönem başlayacak.

ABD'de Biden yönetimi, Cumhuriyetçi Oklahoma ve Arizona valilerinin, okullarda trans sporcuların kız çocuklarına yönelik sporlara katılımını yasaklayan yasa tasarılarını imzalamasına tepki göstermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Her Amerikalının kendisi olma hakkı var. Ancak hala çok sayıda trans Amerikalı sistematik engellerle, ayrımcılıkla ve şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalıyor'' denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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