ABD Perakende Devinden Tabanca Mühimmatı Satışına Son

ABD’nin en büyük perakende devlerinden Walmart’ta tabanca mühimmatı satışı durdurulacak. Şirketin merkezinden yapılan açıklamada, müşterilerden de, izin verilen eyaletlerde bile olsa mağaza içinde silahlarını görünür bir şekilde taşımamalarının talep edileceği belirtildi.

Walmart’ın Teksas’ın El Paso kentindeki bir mağazasında Ağustos ayı başında düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı. Hemen ertesi günü, Ohio eyaletinin Dayton kentindeki bir başka silahlı saldırıdaysa 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Bireysel silahlanmanın kontroluna yönelik çağrılar ve silahlı şiddete yönelik tepkiler büyürken, Amerika’da 4 binin üzerindeki mağazalarının yarısından fazlasında ateşli silah satan Walmart da eleştirilerin hedeflerinden oldu.

Walmart genel merkezinden Salı günü yapılan açıklamaysa, haftasonu Teksas’ın Odessa kentinde düzenlenen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından geldi. Açıklamaya göre, Walmart’ta askeri kapasiteli silahlar da silah mühimmatının satışı, stoktaki ürünler elden çıkarıldıktan sonra sonlandırılacak. Şirket ayrıca, Alaska’da da tabanca satışlarına son verecek ve böylece Walmart’ın tabanca satılan hiçbir mağazası kalmayacak. Walmart bunun yerine av tüfekleri ve ilgili mühimmat satışına odaklanacak.