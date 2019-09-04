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ABD Perakende Devinden Tabanca Mühimmatı Satışına Son

04.09.2019 00:48 | Son Güncelleme

ABD’nin en büyük perakende devlerinden Walmart’ta tabanca mühimmatı satışı durdurulacak. Şirketin merkezinden yapılan açıklamada, müşterilerden de, izin verilen eyaletlerde bile olsa mağaza içinde silahlarını görünür bir şekilde taşımamalarının talep edileceği belirtildi

ABD Perakende Devinden Tabanca Mühimmatı Satışına Son

ABD’nin en büyük perakende devlerinden Walmart’ta tabanca mühimmatı satışı durdurulacak. Şirketin merkezinden yapılan açıklamada, müşterilerden de, izin verilen eyaletlerde bile olsa mağaza içinde silahlarını görünür bir şekilde taşımamalarının talep edileceği belirtildi.

Walmart’ın Teksas’ın El Paso kentindeki bir mağazasında Ağustos ayı başında düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı. Hemen ertesi günü, Ohio eyaletinin Dayton kentindeki bir başka silahlı saldırıdaysa 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Bireysel silahlanmanın kontroluna yönelik çağrılar ve silahlı şiddete yönelik tepkiler büyürken, Amerika’da 4 binin üzerindeki mağazalarının yarısından fazlasında ateşli silah satan Walmart da eleştirilerin hedeflerinden oldu.

Walmart genel merkezinden Salı günü yapılan açıklamaysa, haftasonu Teksas’ın Odessa kentinde düzenlenen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından geldi. Açıklamaya göre, Walmart’ta askeri kapasiteli silahlar da silah mühimmatının satışı, stoktaki ürünler elden çıkarıldıktan sonra sonlandırılacak. Şirket ayrıca, Alaska’da da tabanca satışlarına son verecek ve böylece Walmart’ın tabanca satılan hiçbir mağazası kalmayacak. Walmart bunun yerine av tüfekleri ve ilgili mühimmat satışına odaklanacak.

Yeni karara göre, ruhsatlı silahların görünür bir şekilde taşınmasının yasal olduğu eyaletlerdeki şubeler de dahil tüm Walmart mağazalarında, silah sahibi müşterilerden mağaza içinde silahlarını görünür kılmamaları istenecek. Bu uygulamaya emniyet yetkilileri dahil edilmeyecek.

Diğer taraftan, Walmart Genel Müdürü Doug McMillon mağazadan silah ve mühimmat tedarik eden çok sayıdaki müşterilerini de göz önünde bulundurarak, “Sorumluluk sahibi avcı ve sporculara uzun yıllardır hizmet verme geleneğimiz var ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Firmanın bu kararının, mühimmat pazarındaki yüzde 20’lik satış payını ortalama olarak yüzde 6 ila 9’a düşüreceği belirtiliyor.

Ancak Walmart’ın uygulamalarını eleştirenler, firmanın tüm silah ve mühimmat satışlarını durdurmasını ve firma yetkililerinin ülkenin silah pazarında önemli rolü olan, silah lobisi şirketi NRA’i destekleyen siyasetçilere destek sunmayı bırakmalarını talep ediyor.

Son birkaç yıl öncesine kadar, satışa sunduğu silah ve mühimmatların çeşitliliğini arttıran Walmart, özellikle 2015 yılından itibaren silah ve mühimmat satışına kısıtlamalar getirmeye başladı.

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