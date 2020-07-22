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ABD Pfizer’dan 100 Milyon Doz Corona Aşısı Alacak

22.07.2020 17:54 | Son Güncelleme

ABD Sağlık Bakanı Azar, “Pfizer ile bu yılın Aralık ayından başlayarak 100 milyon doz aşı üretmek için sözleşme imzaladık" dedi

ABD Pfizer’dan 100 Milyon Doz Corona Aşısı Alacak

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, federal hükümetin ilaç şirketi Pfizer ile 100 milyon doz Corona virüsü aşısı için sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin, aşının onay almasından sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Fox News’a konuşan Azar, “Eczacılık alanında küresel lider Pfizer ile bu yılın Aralık ayından başlayarak 100 milyon doz aşı üretmek için sözleşme imzaladık. Yarım milyar doz daha satın alma seçeceği de mevcut” diye konuştu. Azar, “Bunların tabi güvenli ve etkili olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre de, Pfizer, ürünün ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden Acil Kullanım Yetkisi ya da ruhsat alması ve üçüncü aşamadaki büyük çaplı klinik deneyde güvenli ve etkili olduklarının kanıtlanması halinde dozları teslim edecek.

Azar, ABD’ye “öncelik” verilen beş aşı adayından üçünün ilk aşama testlerde olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Bunlar arasında Pfizer’ınkiyle birlikte, Moderna ve AstraZeneca şirketlerinin halen üzerinde çalıştıkları aşılar bulunuyor.

ABD Sağlık Bakanı Azar, “Şu anda çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız ama bununla mücadele edecek araçlara sahibiz” diyerek, üç tedavi yöntemi bulunduğuna işaret etti ve bunları Remdesivir, steroid ve plazma tedavisi olarak sıraladı.

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