ABD Piyasaları Gergin Haftayı Geride Bıraktı

Amerikan piyasaları bu hafta bir yandan Avrupa ve Çin’den gelen ekonomik verilerin etkisinde, diğer yandan da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararının etkilerinin hissedildiği ortamda, endişeli bir hafta geçirdi.

Başkan Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticari savaşın etkileri henüz Amerika’da ciddi olarak hissedilmese de, Çin’de durum farklı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde %6,5 oranında büyüme kaydetti. Bu 2009’da tüm dünyanın içine düştüğü ekonomik krizden bu yana Çin’in kaydettiği en düşük büyüme oranı oldu.

Uzmanlar Çin hükümetinin borçlanmayı azaltmak için büyümeyi yavaşlatmasından ve Amerika’nın başlattığı ticari savaşın etkilerinin artmasından kaygı duyuyor. 250 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük uygulayan Amerika, bu kararı genişletmekle tehdit ediyor. Öte yandan Çin endeksleri ve ülkenin para birimi, değer kaybetmeye devam ediyor.

Bu sabah Çin Merkez Bankası’ndan bir açıklama geldi: Bankanın başkanı Yi Gang, piyasalardaki düşüşün sebebinin ticaret savaşına bağlı olmadığını, ülke ekonomisinin sağlam olduğunu ve hükümetin bu büyümeyi devam ettirmek için yeni planları olduğunu açıkladı. Ancak Wall Street uzmanlarına göre durum böyle devam ederse, Amerika da 2020 yılından itibaren ekonomik durgunluğa sürüklenebilir.