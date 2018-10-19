ABD Piyasaları Gergin Haftayı Geride Bıraktı

Amerikan piyasaları bu hafta bir yandan Avrupa ve Çin’den gelen ekonomik verilerin etkisinde, diğer yandan da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararının etkilerinin hissedildiği ortamda, endişeli bir hafta geçirdi.
Başkan Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticari savaşın etkileri henüz Amerika’da ciddi olarak hissedilmese de, Çin’de durum farklı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde %6,5 oranında büyüme kaydetti. Bu 2009’da tüm dünyanın içine düştüğü ekonomik krizden bu yana Çin’in kaydettiği en düşük büyüme oranı oldu.
Uzmanlar Çin hükümetinin borçlanmayı azaltmak için büyümeyi yavaşlatmasından ve Amerika’nın başlattığı ticari savaşın etkilerinin artmasından kaygı duyuyor. 250 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük uygulayan Amerika, bu kararı genişletmekle tehdit ediyor. Öte yandan Çin endeksleri ve ülkenin para birimi, değer kaybetmeye devam ediyor.
Bu sabah Çin Merkez Bankası’ndan bir açıklama geldi: Bankanın başkanı Yi Gang, piyasalardaki düşüşün sebebinin ticaret savaşına bağlı olmadığını, ülke ekonomisinin sağlam olduğunu ve hükümetin bu büyümeyi devam ettirmek için yeni planları olduğunu açıkladı. Ancak Wall Street uzmanlarına göre durum böyle devam ederse, Amerika da 2020 yılından itibaren ekonomik durgunluğa sürüklenebilir.
Amerikan piyasaları bu haberin etkisinde dünkü seansı düşüşle tamamladı. Ama düşüşler sert olmadı. Öte yandan şirketler üçüncü çeyrek raporlarını açıklıyor. Bu hafta banka sektörü oldukça pozitif raporlar sundu.
Son olarak da Suudi Arabistan, Amerikan ekonomisinin gündemine girdi. Ülkenin uluslarası iş bağlantıları kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından bu yana tehlikede. Dün Maliye Bakanı Steven Mnuchin de, önümüzdeki hafta Riyad’da yapılacak olan yatırım zirvesine katılmayacağını açıkladı. Mnuchin dışında birçok üst düzey banka ve yatırım yöneticisi zirveye katılmayacağını bildirdi. Bunlar arasında JPMorgan, Ford ve Uber şirketlerinin yöneticileri olduğu gibi, Fox Business haber ajansının muhabirleri de var.
Suudi Arabistan’la büyük teknolojik projeler yapmakta olan Amazon ve Google da söz konusu bir krizden kaygı duyan şirketler arasında, Japonya’nın Soft Bank isimli bankası, yine Suudi Arabistan’ın teknoloji sektörüne yaptığı yatırımlardan sorumluydu. Bankanın hisseleri Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolduğu 2 Ekim’den bu yana düşüşte.
Kısaca gazetecinin muhtemel ölümü, Ortadoğu’daki dengeleri değiştireceğe benziyor.
Önümüzdeki hafta üçüncü çeyrek raporlarını almaya devam edeceğiz ve tabii gözler İstanbul’dan, Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili haberlerde olacak.
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