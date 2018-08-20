ABD Piyasaları Haftaya Nasıl Başladı?

Amerikan piyasaları ilginç bir ayı geride bırakırken 20 Ağustos sabahı itibariyle sadece pozitif çeyrek raporları değil, Cumartesi günü Amerikalı ve Çinli yetkililerin iki ülke arasında giderek büyüyen ticari savaşı sona erdirmek üzere masaya oturduklarına dair gelen haberin etkisinde haftaya iyi bir başlangıç yaptı.

Wall Street Journal’in haberine göre Amerikalı ve Çinli yetkililer iki ülke arasındaki ticari savaşı bitirmek üzere çalışmalara başladı.

Yetkililer, Kasım ayında Başkan Trump ve Başkan Xi Jinping’in de katılacağı toplantıda bu bu konuyu çözmüş olmayı umut ediyor.

Habere göre ayrıca iki ülke yetkilileri önümüzdeki hafta içinde Washington’da buluşacaklar. Her ne kadar şu ana kadar yapılan toplantılar göz önünde bulunduruluduğunda bu yeni toplantıda çözüme ulaşma garantisi olmasa da, yetkililerin konuyu tekrar tartışmaya açması yatırımcılara güven vermeye yeterli oluyor.

Başkan Trump’un 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması getirmeye karar vermesinin hem Amerikalı hem de Çinli üreticileri etkilemesi bekleniyor.