ABD Piyasaları Haftaya Nasıl Başladı?

Amerikan piyasaları ilginç bir ayı geride bırakırken 20 Ağustos sabahı itibariyle sadece pozitif çeyrek raporları değil, Cumartesi günü Amerikalı ve Çinli yetkililerin iki ülke arasında giderek büyüyen ticari savaşı sona erdirmek üzere masaya oturduklarına dair gelen haberin etkisinde haftaya iyi bir başlangıç yaptı.
Wall Street Journal’in haberine göre Amerikalı ve Çinli yetkililer iki ülke arasındaki ticari savaşı bitirmek üzere çalışmalara başladı.
Yetkililer, Kasım ayında Başkan Trump ve Başkan Xi Jinping’in de katılacağı toplantıda bu bu konuyu çözmüş olmayı umut ediyor.
Habere göre ayrıca iki ülke yetkilileri önümüzdeki hafta içinde Washington’da buluşacaklar. Her ne kadar şu ana kadar yapılan toplantılar göz önünde bulunduruluduğunda bu yeni toplantıda çözüme ulaşma garantisi olmasa da, yetkililerin konuyu tekrar tartışmaya açması yatırımcılara güven vermeye yeterli oluyor.
Başkan Trump’un 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması getirmeye karar vermesinin hem Amerikalı hem de Çinli üreticileri etkilemesi bekleniyor.
Pazar günü USA Today gazetesinde yayınlanan bir habere göre özellikle Başkan Trump’a desteğin güçlü olduğu Amerika’nın sanayi kentlerinde bir çok fabrikanın bu olası vergiler yüzünden kapanmaya başlaması, şu anda rekor seviyede olan istihdamın düşmesine ve işsizliğin artmasına, ayrıca Amerikalı tüketicilerin çok ucuza aldıkları bir çok ürünün fiyatının yükselmesine sebep olacak.
1500’e yakın Amerikalı şirket yazılı olarak gönderdikleri dilekçelerle bu gümrük vergilerine olan tepkilerini Amerika Maliye Bakanlığı yetkililerine göndermişlerdi, Amerika Ticaret Odası tarafından düzenlenen 6 gün sürecek ve halka açık olacak bir seri toplantıda da, iş adamı Amerikan ekonomisini olumsuz etkileyeceği için şikayetçi oldukları bu yeni yaptırımları tartışacak ve daha “mantıklı” bir statreji yaratılması için çalışmalara başlayacak.
Amerika Ticaret Odası yetkilileri Başkan Trump’un gümrük vergilerinin kısa ve uzun vadede sadece Amerikalı tüketicilere yansımasından endişe duyduklarını her fırsatta belirtmiş, Amerikalı üreticilerden gelen dilekçe sayısının bini aşması üzerine konuyu tartışmak üzere toplantılar düzenlemeye karar vermişlerdi.
Bu haberler ve geçtiğmiz hafta sonunda Türk lirasının toparlanması Amerikan piyasalarına yükseliş getirdi.
Dow Jones Endüstriyel Endeksi, SP500 ve Nasdaq endeksleri neredeyse yüzde 0,5 e varan yükselişler kaydettiler.
İkinci çeyrek raporları açıklanmaya devam ediyor ve neredeyse rapor sezonun sonuna yaklaşıyoruz.
Pozitif raporların gelmesi bir çok yatırımcının ticari savaş korkusuyla elden çıkardığı hisselerin toparlanmasına yardımcı oldu.
Önümüzdeki haftalarda yaz tatilinin bitmesiyle gözler Washington’dan gelen haberlerde olacak.
Bu hafta Türkiye’de piyasaların kapalı olması Türk lirasının değerinde oynama olmayacağı anlamına geliyor, kısaca gelişmekte olan ülke para birimlerinin de rahat bir hafta geçirmesi bekleniyor.
Cuma günü S&P Global ve Moody’s Türkiye’nin yatırım kredi notunu düşürdü ve Pazar günü Wall Street Journal’n haberine göre Trump yönetimi Türk yetkililerin Halkbank’a verilmesi beklenen milyarlarca dolarlık cezaya karşı Rahip Bronson’un serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmak üzere gönderdikleri teklifi reddedetti.
Uzmanlar Türk ekonomisinde yaşanan krizin Avrupa’ya sıçraması halinde Amerikan piyasalarının bu durumdan karlı çıkacağını düşünüyor.
Haftaya bakarsak, Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası’nın son toplantı notları açıklanacak, bu da yatırımcıların merkez bankasını para politikası ve faiz politikası hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmaları için önemli.
Hafta boyunca sakin seanslar bekleniyor.
Ticaret Odası’nın toplantısı dışında önemli bir ekonomik veri gelmediği gibi, Amerika’da kutlanacak İşçi Bayramı öncesinde bir çok iş yeri ve yatırımcı da tatilde olacak.
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