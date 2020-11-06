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  4. ABD: “PKK’nın Irak Kürt Bölgesindeki Saldırılarını Kınıyoruz”

ABD: “PKK’nın Irak Kürt Bölgesindeki Saldırılarını Kınıyoruz”

06.11.2020 04:29 | Son Güncelleme

ABD, Irak’ta Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik yetkililerine karşı dün PKK tarafından düzenlenen saldırıları kınadı

ABD: “PKK’nın Irak Kürt Bölgesindeki Saldırılarını Kınıyoruz”

ABD, Irak’ta Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik yetkililerine karşı dün PKK tarafından düzenlenen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Irak’ta Kürdistan Bölgesi güvenlik yetkililerine karşı terör örgütü PKK tarafından dün girişilen saldırıları kuvvetle kınamaktadır” ifadesini kullandı.

Brown açıklamasında, “Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni terörün kökünü kazıma çabalarında desteklemeye olan kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sözcü Yardımcısı Brown, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti, yaralılar için de dayanışma mesajı verdi.

Irak Kürt medyasına göre, IKBY'ye bağlı peşmerge güçlerinin bulunduğu bir konvoya dün Duhok kentinin Çemalke bölgesinde PKK tarafından iki kez saldırı düzenlendi. Saldırılarda bir peşmergenin hayatını kaybettiği, ikisinin de yaralandığı belirtiliyor

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