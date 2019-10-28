İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "ABD Başkanı, Bağdadi'nin heyecanla öldürüldüğünü söylüyor ama öbür taraftan YPG'li hain kod adı Mazlum Kobani olan terörist başını 'general' diye takdim edip ABD'ye davet ediyor." dedi.

Tuzla'da bir evi MHP Tuzla İlçe Kadın Kolları ile ziyaret eden Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı kapsamında kapı kapı gezerek vatandaşları ziyaret ettiklerini, edeceklerini söyledi.

Ev sakinleriyle yemek yiyerek sohbet eden Yönter, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklamasına değinen Yönter, "Trump, terörist elebaşının İdlib'te bir tünelde öldüğüyle ilgili bir bilgi verdi. Bunu heyecanla dünyaya duyurdu. Burada Bağdadi'nin ölümüyle ilgili bir tesadüf dikkatimizi çekiyor." dedi.

Yönter, şöyle devam etti:

"Böylesi bir zamanda DEAŞ'lı teröristin ölmesiyle, patlamasıyla ilgili elbette kafamıza pek çok soru geliyor. Birinci olarak ABD Başkanı, Bağdadi'nin heyecanla öldürüldüğünü söylüyor ama öbür taraftan YPG'li hain kod adı Mazlum Kobani olan terörist başını 'general' diye takdim edip ABD'ye davet ediyor. Görüşme konusunda sabırsız olduğunu ifade ediyor. Bu tutarsızlığın izah edilmesi lazım. DEAŞ'ı kim kurdu, bölgeye kim saldı, sonra görevi bitince kim ortadan kaldırdı ya da kaldırmaya çalışıyor? DEAŞ terör örgütüdür, PKK terör örgütüdür, YPG terör örgütüdür. Terör örgütleri insanlığın ortak düşmanlarıdır. Terörün ırkı, dini olmaz. Terörist teröristtir, mutlaka imha edilmeli, hakkında gerekli ne varsa yapılmalıdır. ABD, PKK'ya, YPG'ye ve PYD'ye bakışında sınıfta kalmıştır."