HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD polisi Asperger sendromlu 13 yaşındaki çocuğu vurdu

ABD polisi Asperger sendromlu 13 yaşındaki çocuğu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

ABD’nin Utah eyaletinde ihbar üzerine bir eve gelen polis, Asperger sendromu bulunan ve kriz geçiren 13 yaşındaki çocuğa ateş açtı.

ABD’nin Utah eyaletinde ihbar üzerine bir eve gelen polis, Asperger sendromu bulunan ve kriz geçiren 13 yaşındaki çocuğa ateş açtı. Vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
ABD polisi bir kez daha orantısız güç kullanımı ile gündeme geldi. Ülkenin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City’de polis ekiplerinin Asperger sendromu bulunan 13 yaşındaki Linden Cameron adlı bir çocuğu vücudun farklı yerlerinden vurduğu açıklandı. Asperger sendromu olan 13 yaşındaki çocuğun, annesi Golda Barton’ın son 1 yılda ilk kez işe gitmek için evden çıkacağı sırada kriz geçirdiği ve annesinin durumu sakinleştirmesi için eve polis çağırdığı belirtildi. Eve gelen polislerin ise otizmli çocuğun yere yatmasını istediği, ardından çocuğa birkaç kez ateş ettiği aktarıldı.
Anne Barton olayın ardından yaptığı açıklamada çocuğunun durumuna yönelik yaptığı açıklamada, "Polislere silahsız olduğunu, hiçbir şeye sahip olmadığını söyledim. Sadece sinirleniyordu ve bağırmaya, çığlık atmaya başlıyordu. O bir çocuk, dikkat çekmeye çalışıyordu. Nasıl idare edeceğini bilmiyordu" şeklinde konuştu.
Anne Barton, vücudunun farklı yerlerinden vurulan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı. Polislere tepki gösteren Barton, eve çağırdığı polislerin en az şekilde güç kullanacağını umduğunu ifade etti.
Salt Lake City polisi Keith Horrocks ise yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşma başlatıldığını duyurdu. Polis Horrocks ilk olarak "ruh sağlığı bozuk" bir çocuğun silahla etraftakileri tehdit ettiğini değerlendirdiklerini, ancak olay yerinde herhangi bir silah bulamadıklarını belirtti. Horrocks, bir polis memurun çocuğu yürüdüğü sırada vurduğunu ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandıFETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Konya'da korkunç kaza!
Konya'da korkunç kaza!
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Diğer Haberler
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
Mardin'de evde karantinada olan koronavirüs hastalarına bileklik takılacak
Karantinadaki koronavirüs hastalarına bileklik takılacak
İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü
Korku dolu anlar: 2 işçi ölümden döndü
4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı
4 yıldır terörden aranıyordu, böyle yakalandı
Kahreden haber: Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal şehit oldu
Kahreden haber: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Çarpıcı açıklama! 'Türkiye'de koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bindir'
Çarpıcı iddia! 'Koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bin'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.