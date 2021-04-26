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ABD polisi bıçakla üzerine koşan saldırgana kurşun yağdırdı

26.04.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de bir polis memuru trafik kontrolü sırasında bıçakla kendisine doğru koşan saldırgana kurşun yağdırdı.

ABD’de bir polis memuru geçtiğimiz Cuma günü, gece saatlerinde Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde bir trafik kontrolü sırasında elinde kasap bıçaklarıyla kendisine doğru koşan saldırgana ateş etti.

Polis memuru Christopher Royer, rutin kontrol kapsamında polis arabasıyla plakasının farklı bir araç üzerine kayıtlı olduğunu tespit ettiği beyaz bir Mercedes’e yaklaştı. Ancak yan koltukta oturan bir kişi araçtan çıktı. Önce polis aracına binmeye çalışan şahıs daha sonra elindeki bıçaklarla polise doğru koşmaya başladı. Royer, araçta kalması ve bıçakları bırakması için saldırganı uyararak “Seni vurmak istemiyorum” şeklinde çağrıda bulundu. Ancak saldırgan üzerine doğru koşmaya devam edince polis memuru 3 el ateş etmek zorunda kaldı. Yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği belirtildi.

Nashville Metropolitan Polis Departmanı Şefi John Drake olayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Polis memurunun eylemini "haklı" olarak yorumlayan Drake, polisin vücut kamera görüntülerinden de görüldüğü gibi başka bir seçeneği olmadığını vurguladı. Drake, aracın çalıntı olup olmadığını belirlemek için rutin bir incelemenin parçası olarak durdurulduğunu ve araçta esrar bulunduğunu söyledi.

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