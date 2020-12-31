ABD polisi, çevirdiği araçtaki adamı öldürdü!

Olay, George Floyd'un kentte mayısta gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu ölmesi üzerine ülke geneline yayılan protesto gösterilerinin yeniden alevlenmesi endişelerine neden oldu.

Minneapolis Polis Departmanının Şefi Medaria Arradondo, görgü tanıklarının 'ilk ateş edenin araçtaki adam olduğu' yönünde ifade verdiğini, memurlarının üzerlerindeki kameraların olay sırasında açık olduğunu ve kayıtların kamuoyuna gösterileceğini açıkladı.

Arradondo, Minneapolislilerden soruşturma için kendilerine zaman tanımalarını da istedi.

ONLARCA KİŞİ OLAY YERİNDE TOPLANDI

Polis Sözcüsü John Elder, olayın, bir zanlıyı ararken polisin yaptığı trafik çevirmesi sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Elder, polisin vurduğu adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini, araçtaki kadının yara almadığını, polis memurlarından da yaralanan olmadığını aktardı.

Saatler sonra onlarca kişinin olay yerinde toplandığı, bazılarının da basına bilgi verdiği sırada Polis Sözcüsü Elder'ın sözünü kesmeye çalıştığı görüldü.

Olay yerinin, George Floyd'un polis şiddetine maruz kaldığı sokağa yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi de paylaşıldı.