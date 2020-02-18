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  4. ABD polisi görüntüleri paylaştı! Alışveriş sepetiyle hırsızı böyle yakalattı

ABD polisi görüntüleri paylaştı! Alışveriş sepetiyle hırsızı böyle yakalattı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

ABD'de bir adam, güvenlik görevlisinden kaçan bir hırsızın önüne ittiği alışveriş arabası ile hırsızın düşerek yakalanmasını sağladı.

Georgia eyaletinin Peachtree kentinde alışverişini bitiren bir müşteri, otoparkta alışveriş arabasıyla aracına doğru ilerliyordu. Arkadan gelmekte olan bir hırsızı ve hırsızı kovalayan güvenlik görevlisini fark etti. Alışveriş arabasını hırsızın önüne doğru iterek adamın yolunu kesti ve yere düşmesini sağladı. Hırsızı kovalayan güvenlik görevlileri ise yerde yatan hırsızı hızlıca yakaladılar. Tüm olay güvenlik görevlisinin vücut kamerasına ve süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Peachtree kenti polisi ise görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak hırsızın yakalanmasını sağlayan adama teşekkür etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsız alışveriş sepeti ABD

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