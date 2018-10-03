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ABD polisi Gülen'in evindeki şüpheli olayı inceledi

03.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

ABD polisi, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikânesine silahlı bir kişinin girmeye çalıştığı iddiaları üzerine olay yerinde inceleme yaptı.

ABD polisi Gülen'in evindeki şüpheli olayı inceledi

ABD polisinden yapılan açıklamaya göre, Gülen yapılanması lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikânesinin dışındaki şüpheli bir kişi nedeniyle korumalardan biri ateş açtı. Polisin açıklamasını aktaran Associated Press haber ajansı, açılan ateş sonrası güvenlik kapısının dışındaki "istenmeyen kişinin" kaçtığını bildirdi.

Ajansın haberine göre Gülen'in sözcüsü, korumanın, içeri girmeye çalışan şüphelinin silahlı olduğunu düşünerek uyarı ateşi açtığını söyledi.

Gülen'in medya danışmanı olarak tanımlanan Alp Aslandoğan, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Sadece bir el ateş edildi... Şahıs ortadan kayboldu. Anladığımız kadarıyla olay sona erdi" dedi. Aslandoğan, olayda vurulan ya da gözaltına alınan kimse olmadığını söyledi.

Gülen evdeydi

Associated Press, olayın ardından ABD polisinin bölgede arama yaptığını ancak söz konusu kişiyi bulamadığını belirtti. Yerel televizyon kanalı WNEP, polisin hâlen şüpheli kişiyi aradığını bildirdi.

ABD polisi, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı. Reuters, olay sırasında Gülen'in evde olduğunu belirtti.

Polisin Saylorsburg bölgesindeki malikânede inceleme yaptığı sırada, olay yerine sevk edilmiş devriye araçlarının görüntüleri yerel muhabirler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

DW,AP,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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