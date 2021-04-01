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ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı

01.04.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Phoenix şehrinde iki polis, alevler içinde kalan araçtaki sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

ABD’nin Phoenix şehrinde iki polis, alevler içinde kalan araçtaki sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Bilincini kaybeden sürücü, uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılarak polisin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.
ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde iki polis, alevler içinde kalan araçtaki sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Vücut kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Joel Kaminsky ve Rudy Castillo adlı polislerin yanan aracı fark ederek olay yerine doğru koştuğu görülüyor. Kaminsky’nin kapının kilitli olduğunu fark etmesiyle sürücü tarafındaki camı kırmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı kameraya yansıyor. Diğer polis Rudy Castillo’nun ise yan tarafta bulunan evden yardım isteyerek aldığı yangın söndürücü ile önce camı kırdığı, daha sonra kapıyı açarak sürücüyü kurtardığı görülüyor. Polisler, daha sonra bilincini kaybettiği görülen sürücüyü dumanlar içindeki araçtan çıkararak kaldırıma yatırıyor. Kalp masajına başlayan Kaminsky’nin bu sırada, "Kalbi atmıyor. Kalp masajı yapacağım. Hadi dostum, bunu yapabilirsin, geri gel. Evet, hadi, bunu yapabilirsin" dediği duyuluyor.
Phoneix polisi tarafından yapılan açıklamada, sürücünün yeniden hayata döndürüldüğü, hastaneye kaldırılarak gördüğü tedavi sonucu iyileştiği kaydedildi.

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