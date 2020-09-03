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ABD polisi yeniden bir siyahinin ölümüne yol açmasıyla gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

ABD’nin Rochester kentinde geçtiğimiz Mart ayında polis tarafından kafasına poşet geçirilmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden siyahi Daniel Prude’un gözaltı sırasındaki son görüntüleri ortaya çıktı.Siyahilere uyguladıkları şiddetle büyük tepki toplayan ve ülkedeki protestoların fitilini ateşleyen Amerikan polisi, Mart ayında gözaltı sırasında kafasına poşet geçirdiği siyahi Daniel Prude’un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

ABD’nin Rochester kentinde geçtiğimiz Mart ayında polis tarafından kafasına poşet geçirilmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden siyahi Daniel Prude’un gözaltı sırasındaki son görüntüleri ortaya çıktı.
Siyahilere uyguladıkları şiddetle büyük tepki toplayan ve ülkedeki protestoların fitilini ateşleyen Amerikan polisi, Mart ayında gözaltı sırasında kafasına poşet geçirdiği siyahi Daniel Prude’un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Prude’un ölümünden aylar sonra siyahi adamın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Amerikan polisinin şiddeti, bu görüntülerle yine ülke gündemine oturdu.
New York eyaletine bağlı Rochester kentinde 23 Mart’ta yaşanan olayda ters kelepçeye rağmen polisin Prude’un kafasına poşet geçirerek yere bastırdığı görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde psikolojik problemleri olduğu açıklanan 41 yaşındaki Prude’un, caddede çıplak halde olduğu görülüyor. Polise direnmeden teslim olan Prude’un güçlük çıkarmadan yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği kameraya yansıyor. Bu sırada tükürmeye başladığı iddia edilen Prude’un kafasına Amerikan polisi poşet geçirerek kendisini yere doğru bastırıyor. Bir polis memurunun Prude’un kafasına iki eliyle bastırdığı sırada "tükürmeyi kes" dediği ifade edildi. Prude’un kıvranmayı bırakıp sessiz kaldıktan sonra bir polis memurunun da "Oldukça üşüyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Nefessiz kalan ve hastanede solunum cihazına bağlanan Prude, 30 Mart’ta hayatını kaybetti.
Prude’un ölümü kayıtlara, "fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları ve cinayet" olarak geçti. Söz konusu olay, bugün basın toplantısı gerçekleştiren ailesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Prude’un erkek kardeşi Joei kendisini ziyarete gelen kardeşinin psikolojik sorunları olduğu için polisi aradığını belirterek, "Kardeşimin linç edilmesi için değil, yardım alması için telefon ettim" ifadelerini kullandı. Ailenin avukatı ise olayın, polis görüntülerinin kendilerine verilmesinin aylar sürmesi nedeniyle kamuoyuna açıklanamadığını söyledi.
New York eyaleti başsavcısı ise yaptığı açıklamada, Prude’un ölümünü "trajedi" olarak nitelendirdi ve soruşturma başlatıldığını aktardı. Olaya karışan polis memurların ise görevinden uzaklaştırılmadığı ifade edildi.
Chicago’daki bir depoda işçi olarak çalışan siyahi Daniel Prude, 5 çocuk babasıydı.

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