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ABD polisinden AA muhabirine sert müdahale! Fahrettin Altun: 'Saldırıyı kınıyorum'

02.06.2024 21:28
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ABD’nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınıyorum. Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ABD polisinden AA muhabirine sert müdahale! Fahrettin Altun: 'Saldırıyı kınıyorum'

AA foto muhabiri Fatih Aktaş, Brooklyn’deki protestolarda polisin göstericilere karşı şiddetli müdahalesini görüntülemeye çalışırken polis şiddetine uğradı.

"BENİ ŞİDDETLE GERİYE İTTİ"

Bir gazeteci tarafından çekilen video kaydında, gösterileri fotoğraflamaya çalışırken bir polis memurunun şiddetli itmesi sonucu Aktaş’ın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.

Aktaş, olaya ilişkin, “Gösterilere müdahaleyi görüntülemek isterken bir polis memuru beni şiddetle geriye itti, elimdeki kameraya zarar gelmemesi için sırt üstü yere düşmek zorunda kaldım, dirseğimi şiddetli şekilde yere vurdum.” dedi.

Diğer bir polis ve meslektaşlarının yardımıyla ayağa kalkıp görevine devam ettiğini ve olayın sıcaklığı ile yaralanmaları fark etmediğini belirten Aktaş, gösterilerden sonra dirseğinde morarma olduğunu ve ağrılar hissettiğini söyledi.

"BEN DE NASİBİMİ ALDIM"

Aktaş, “O an yere kafamı da vurabilirdim, o zaman daha ağır sonucu olurdu. Barışçıl eylem yapan göstericilere şiddetli polis müdahalesinden ben de nasibimi aldım.” ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: 'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRASİNİN BEL KEMİĞİDİR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün, ABD’nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York polisinin sert müdahalesine maruz kaldı.

Sayın Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınıyorum. Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir.

Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALEDE BULUNULMUŞTU

New York'un Brooklyn kentindeki müze önünde 31 Mayıs’ta Filistin lehine protesto düzenleyen göstericilere polis sert müdahalede bulunmuştu.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, özellikle de Refah'a yapılan son hava saldırısını protesto etmek için Brooklyn Müzesi'nin bazı bölümlerini işgal etmiş, NYPD'ye bağlı çevik kuvvet onlarca Filistin destekçisini gözaltına alırken, polis memurlarının bir kadın göstericiyi yere fırlattıktan sonra yumrukladığı anlar objektiflere yansımıştı.

Elleri arkadan kelepçelenen bir erkek göstericinin de yüzünün kanlar içinde kaldığı görülmüştü.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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New York Fahrettin Altun abd
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