HABER

ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 02:50 | Son Güncelleme

Meksika'nın, ABD'nin Kaliforniya eyaletiyle sınır kenti Tijuana'da, protesto gösterisinin ardından sınırdaki duvarı aşmaya çalışan göçmenler ABD güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla durduruldu

BOGOTA (AA) - ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak sınırdaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti sınırındaki Meksika kenti Tijuana’da bulunan bir grup göçmen, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sırasında iki ülke arasındaki metal duvarı geçmeye çalıştı.

Olaylar nedeniyle ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, sınırı yaya geçişlerine iki yönlü kapatırken güvenlik güçleri duvarı aşmaya çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Meksika televizyonlarından Milenio'da yayınlanan görüntülerde metal duvara tırmananların yanı sıra bazı göstericilerin duvarından altından geçmeye çalıştıkları görüldü.
\

- Gaz kadınları ve çocukları etkiledi

ABD polisinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından, duvarı aşmayı başaran göstericiler geri dönmek zorunda kaldı.

Özellikle göstericiler arasındaki kadınların fenalaştığı müdahalede gazdan etkilenen bir göçmen çocuğun da nefes almakta zorluk yaşadığı görüldü.

ABD güvenlik güçlerinin varlığının arttığı olayların ardından bölge üzerinde bir helikopterin uçuş yaptığı göze çarptı.

Milenio'nun bölgedeki muhabiri ise sakin başlayan protestoda göçmenlerin bir anda duvara tırmanmaya başladığını ardından ABD polisinin müdahalesinin geldiğini aktardı.

Muhabirin konuştuğu göçmenlerden biri ise "Trump'un duvarının önündeyiz bakalım ne olacak? Geçersek devam ederiz yoksa geri döneriz." ifadelerini kullandı.

Polisin müdahalesinin kendilerini korkuttuğunu belirten göçmen, buna karşın 3 haftadır barışçıl bir şekilde yolda olduklarını ve ülkelerinde iş olmadığını hatırlattı.

Diğer bir göçmen ise, "Ya kazanacağız ya da burada öleceğiz çünkü ülkemizde zaten yıllardır çile çekiyoruz." dedi.

Bu arada olaylar ilgili açıklama yapan Tijuana kenti yetkililerinden Alfonso Navarrete Prida, olayın 3-4 kişi tarafından kışkırtıldığını bildiklerini aktardı ve bu tür hadiselerin göçmenlerin zararına olduğunu belirtti.
\

- Göçmenler protesto gösterisi düzenlemişti

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.

PARTNEROlay hiç gördüğünüz gibi değil! İşte fotoğraflarla rezil olmuş insanlarOlay hiç gördüğünüz gibi değil! İşte fotoğraflarla rezil olmuş insanlar
Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!
Ankara'da feci kaza: Yaralılar varAnkara'da feci kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen kervanı Meksika Orta Amerikalı göçmenler Tijuana

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlginizi Çekebilir

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane karıştı! Tek suçu ayırmaya çalışmaktı, bu hale getirdiler...

Hastane karıştı! Tek suçu ayırmaya çalışmaktı, bu hale getirdiler...

Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!

Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!

Ankara'da feci kaza: Yaralılar var

Ankara'da feci kaza: Yaralılar var

'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.