HABER

ABD polisinden siyahi aileye sert muamele

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 01:46 | Son Güncelleme

ABD’nin Phoenix şehrinde polisin 4 yaşındaki kızlarının mağazadan oyuncak çaldığı iddiası üzerine aracını durdurdukları siyahi aileye karşı aşırı sert tutumu eleştirilere neden oldu -Araçta, yanında 4 yaşında kızı ve kucağında 1 yaşında bebeği bulunan hamile kadına karşı polisin davranışı çevredekiler tarafından kameralara kaydedildi

NEW YORK (AA) – ABD’nin Phoenix şehrinde polisin, 4 yaşındaki kızlarının mağazadan oyuncak çaldığı iddiası üzerine aracını durdurdukları siyahi aileye karşı aşırı sert tutumu eleştirilere neden oldu.

Mayıs ayı sonunda meydana geldiği belirtilen ve sosyal medyada yeni paylaşılan görüntüler, ABD’deki polis şiddetini tekrar tartışmaya açtı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Dravon Ames ve Iesha Harper adlı çiftin 4 yaşındaki kızları “Ne alırsan bir dolar” mağazasından kendilerinin haberi olmadan elinde bir oyuncak bebek ile çıkınca hırsızlık iddiasıyla arkalarından polis çağırıldı.

Bir apartman kompleksinde ailenin aracını durduran polisin sergilediği sert tutum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Görüntülerde, iki polisin silahlarını çekerek aracın içindeki aileye doğrulttuğu, araçta bulunanlara ellerini başlarının üstüne koyarak dışarı çıkmaları için bağırarak birçok defa talimatlar verdiği, “Ellerini kahrolası başının üstüne koy, yoksa o kahrolası başına mermiyi sıkacağım!” şeklinde defalarca küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

Aracın içinde yanında 4 yaşında kızı ve 1 yaşında bebeği ile oturan kadının hamile olduğunu ve kucağında çocuğu bulunduğu için ellerini havaya kaldıramadığını ağlayarak polise anlatmaya çalışması görüntülerde yer alıyor.

Gergin bir ortamda araçtan çıkan aileyi polisin daha sonra verdikleri emirleri dinlemediği için tekrar bağırarak azarladığı, erkek şahsa da şiddet kullanarak arkadan kelepçe taktığı kamera görüntülerine yansıdı.

CNN’e konuşan anne Harper, “Ellerimizi kaldırmaya, vurulmamak için sakin olmaya çalışıyordu ama gerçekten bir an çocuklarımın önünde öldürüleceğimi düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde polisin tutuklama esnasında anneden 1 yaşındaki bebeğini zorla almaya çalışmasının ortamı tekrar gerdiği, annenin polis yerine bebeği kenarda duran bir kişiye verdiği yer alıyor. Harper, "O anda polise güvenmedim ve çocuğumu hiç tanımadığım bir yabancıya vermeyi tercih ettim." şeklinde konuştu.

Tutuklanarak karakola götürülen ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ailenin polisin aşırı şiddet kullanması, kendilerini kanunsuz bir şekilde tutuklaması ve vatandaşlık haklarını ihlal etmesi gerekçeleriyle şehir yönetimine 10 milyon dolar tazminat davası açtığı belirtildi.

Phoenix Emniyet Müdürü Jeri Williams, söz konusu olayın şehre hizmet eden polislerin çoğunluğunu temsil etmediğini söyleyerek olay hakkında gerekli incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenlerine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenlerine katıldı 
Kırıkkale’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediKırıkkale’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaşındaki kız Phoenix polis şiddeti

En Çok Okunan Haberler

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhtarlık kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Tayinim çıktı' dedi 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Piknik yaparken yıldırım çarptı, ağır yaralandı!

Pikniğe gitti, kabusu yaşadı!

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.