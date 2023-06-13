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ABD polisinden skandal olay! 14 yaşındaki çocuk vurularak öldürüldü...

13.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Colorado eyaletinde 14 yaşındaki siyahi çocuk, soygun yaptıktan sonra kaçmak istedi. ABD polisi çocuğu önce kovalayarak yakaladı sonra ise vurarak öldürdü. Olay anı polis memurunun vücut kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD polisinden skandal olay! 14 yaşındaki çocuk vurularak öldürüldü...

1 Haziran tarihinde ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Aurora kentinde bir mağazada, 14 yaşında bir çocuk havalı tabancayla soygun yaptı. İhbar sonrası olay yerine derhal intikal eden polis ekiplerini gören çocuk kaçmaya başladı. James Snapp isimli polis memuru kısa süren bir kovalamacanın ardından çocuğun üzerine atlayarak yakaladı.

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"DUR, LÜTFEN. BENİ YAKALADIN"

Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde yerdeki çocuğun, “Dur, lütfen. Beni yakaladın” dediği duyuluyor.

Kısa süre sonra bölgeye gelen diğer polis Roch Gruszeczka ise, “Silah, silah, bırak şu silahı. Seni vuracağım” dediği duyuluyor.

Saniyeler sonra bir el silah sesi duyuluyor ve çocuğun acı içinde bağırdığı görülüyor. Polisler hemen sağlık görevlilerine haber verirken, biri çocuğa kalp masajı yapmaya başlıyor.

Polis Gruszeczka’nın, "Benimle kal dostum, uyanık kal" dediği duyuluyor.

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POLİS MEMURU İDARİ İZNE ÇIKARILDI

14 yaşındaki çocuk olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adı “Jor'Dell Richardson” olarak açıklanan çocuğun ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Çocuğa ateş eden polis Gruszeczka ise ücretli idari izne çıkarıldı.

Aurora Polis Departmanı Şefi Art Acevedo olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, polisin çocuğun elindeki havalı tabancayı “9 mm ateşli silah” zannettiğini söylediğini belirtti. Acevedo, polislerin çocuğun havalı tabanca mı yoksa gerçek bir ateşli silah mı taşıdığını o anda anlamalarının imkansız olduğunu belirterek iki silahın yan yana koyulan bir fotoğrafını gösterdi.

Acevedo, “Biri bunu sana doğrultsa nasıl tepki verirdin?” ifadelerini kullandı. “Bu bir oyuncak değil. Aslında bu bir silah" diyen Acevedo, havalı tabancanın ciddi yaralanmalara neden olabileceğini vurguladı. Acevedo, “Bu soruşturma bizi nereye götürürse götürsün, nerede bitirirsek bitirelim, bu bir trajedi. Çünkü genç bir adam hayatını kaybetti. Hala toplanacak birçok kanıt var” diye konuştu.

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