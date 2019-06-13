ABD Polonya'daki askeri gücünü artırıyor

Trump Almanya'yı da Rus enerji arzına "tutsak" olmakla suçlayarak Kuzey Akım 2 boru hattı projesine dair yaptırım tehdidini yineledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da konuk etti. Trump konuğu Duda ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Polonya'da halihazırda görev yapan 4 bin 500 Amerikan askerine ilave olarak bin askerin daha göndereceklerini açıkladı. ABD Başkanı askerlerin NATO müttefiki Almanya'dan ya da başka bir Avrupa ülkesinden Polonya'ya kaydırılacağını söyledi. Ülkesindeki Amerikan askeri sayısının daha da artırılmasını, hatta "Fort Trump" adı ile kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulmasını talep eden Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise basın toplantısında, "Biz Rusya'nın dostumuz olmasını arzu ederdik ancak Rusya ne yazık ki yine sevimsiz, çirkin ve emperyal yüzünü gösteriyor" ifadesini kullandı. Polonya, ülkedeki ABD askeri varlığını Rusya'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak görüyor.