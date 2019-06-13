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ABD Polonya'daki askeri gücünü artırıyor

13.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump Polonya'ya bin asker daha göndermeyi planladığını söyledi.

ABD Polonya'daki askeri gücünü artırıyor

Trump Almanya'yı da Rus enerji arzına "tutsak" olmakla suçlayarak Kuzey Akım 2 boru hattı projesine dair yaptırım tehdidini yineledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da konuk etti. Trump konuğu Duda ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Polonya'da halihazırda görev yapan 4 bin 500 Amerikan askerine ilave olarak bin askerin daha göndereceklerini açıkladı. ABD Başkanı askerlerin NATO müttefiki Almanya'dan ya da başka bir Avrupa ülkesinden Polonya'ya kaydırılacağını söyledi. Ülkesindeki Amerikan askeri sayısının daha da artırılmasını, hatta "Fort Trump" adı ile kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulmasını talep eden Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise basın toplantısında, "Biz Rusya'nın dostumuz olmasını arzu ederdik ancak Rusya ne yazık ki yine sevimsiz, çirkin ve emperyal yüzünü gösteriyor" ifadesini kullandı. Polonya, ülkedeki ABD askeri varlığını Rusya'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak görüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, ABD'nin Polonya'daki gücünü artırma kararından duyduğu memnunyeti dile getirdi. Stoltenberg, ABD'nin attığı bu adımla Avrupa'nın güvenliğine ve transatlantik ittifakın gücüne olan inancını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kuzey Akım 2 tehdidi

ABD Başkanı Trump basın toplantısında ayrıca tartışmalı Kuzey Akım 2 projesine de değindi. Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından doğalgaz taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 projesi konusunda yaptırım olasılıklarını değerlendirdiklerini kaydeden Trump, Almanya'nın Rusya'nın tutsağı haline gelebileceğini öne sürdü. Trump Almanya'nın kendisini dezavatajlı konuma düşürdüğünü söyleyerek, "Biz Almanya'yı Rusya'dan koruyoruz ve Rusya Almanya'dan milyarlarca dolar kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Baltık Denizi'ne inşa edilen ve doğrudan Almanya'ya ulaşması planlanan proje Rusya'ya karşı artacak enerji bağımlılığı nedeniyle ABD'nin yanı sıra Polonya dahil birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından eleştiriliyor. Proje Avrupa Birliği (AB) içinde de tartışma yaratıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) da, proje hayata geçirildiği takdirde AB'nin tek bir doğalgaz sevkiyatçısına ve onun siyasi açıdan zorlu yönetimine bağımlı duruma geleceği gerekçesiyle, inşaatın durdurulmasını talep ediyor.

dpa, AFP/SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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