HABER

ABD, Polonya’ya vizeyi kaldırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 15:01 | Son Güncelleme

ABD, Polonya vatandaşlarına uyguladığı vize uygulamasını kaldırdı.

ABD, Polonya vatandaşlarına uyguladığı vize uygulamasını kaldırdı. Polonyalılar 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren ABD’ye vizesiz seyahat edebilecek.
ABD, Polonya vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı vize muafiyeti kararını Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mostbacher ile birlikte Varşova’da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Buna göre ABD’ye seyahat etmek isteyen Polonya vatandaşları 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren bu ülkeye vizesiz gidebilecek.
ABD yasalarına göre bir ülkenin vizesiz seyahat programına dahil olabilmesi için o ülkeden yapılan ABD vizesi başvurularında ret oranının yüzde 3 ve altında olması gerekiyor. Son birkaç yıldır Polonya vatandaşlarının yaptığı başvurulara verilen ret oranı yüzde 4’lerde seyrediyordu. Son dönemde gelişen ekonomisiyle dikkat çeken Polonya’da geçtiğimiz Eylül ayına kadar ABD konsolosluklarına yapılan toplam vize başvurularına verilen ret oranının yüzde 3’ün altına düşmesi üzerine ABD, Polonya vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırma kararı aldı. ABD bugüne kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yalnızca Polonya, Romanya, Bulgaristan ve birliğin en yeni üyesi Hırvatistan’a vize uyguluyordu.
Vize uygulamasının kalkmasıyla vatandaşlarının 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren ABD’ye vizesiz seyahat edebileceği Polonya, aynı zamanda ABD’nin Doğu Avrupa’daki en yakın müttefiki. Son yıllarda ABD ile milyar dolarlık askeri anlaşmalara imza atan Polonya, topraklarında NATO çatısı altında daha fazla Amerikan askeri bulundurulması için uzun zamandır Beyaz Saray’ı ikna etmeye çalışıyordu. Nitekim geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Polonya’daki ABD askeri sayısının bin daha arttırılarak 5 bin 500’e çıkarılması kararlaştırılmıştı. Polonya geçtiğimiz Şubat ayında da başkent Varşova’da ABD’nin çağrısıyla Orta Doğu Zirvesi düzenlemişti. Polonya Dışişleri Bakanlığı söz konusu zirvenin İran’a karşı düzenlendiği eleştirilerini reddetmiş ancak zirveye İran’ı davet etmemişti.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
Destici: Mücadeleyi yapan tek ülke, TürkiyeDestici: Mücadeleyi yapan tek ülke, Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladıkCumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Mustafa Destici’den Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki

Destici’den Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu

CHP'den TBMM'ye 'naklen yayın' başvurusu

TBMM'de Mehmet Muş ve Özgür Özel birbirine girdi! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.