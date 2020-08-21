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ABD Posta Hizmetleri Genel Müdürü Senato Karşısına Çıkıyor

21.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

Senatörlerin DeJoy’a posta hizmetlerinde maliyeti düşürücü önlemlere gidilmesinin Trump'ın yeniden seçilme şansını arttırma girişimi olup-olmadığını sorması bekleniyor

ABD Posta Hizmetleri Genel Müdürü Senato Karşısına Çıkıyor

ABD Posta Hizmetleri Genel Müdürü Louis DeJoy, bugün ABD Kongresi'nde ilk kez ifade verecek. DeJoy'un Senato'da düzenlenen oturumda senatörlerin Posta Hizmetleri'nde maliyeti düşürücü önlemlere gidilmesinin Başkan Donald Trump'ın yeniden seçilme şansını arttırma girişimi olup-olmadığıyla ilgili sorularıyla karşılaşması bekleniyor.

DeJoy, Salı günü, kamuoyunun ve Kongre üyelerinin baskısı karşısında posta hizmetlerinde yapılması planlanan tüm değişikliklerin 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri sonrasına erteleneceğini açıklamıştı. Demokrat Partililer, Posta Hizmetleri bütçesinde kesintiye gidilmesinin posta yoluyla oy kullanılmasını olumsuz yönde etkilemesinden kaygılanıyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle 2020 seçimlerinde seçmenlerin posta yoluyla oy kullanmaya ağırlıklı olarak tercih etmesi bekleniyor.

Başkan Trump, Amerika'da yapılan seçimlerde uzun yıllardır posta yoluyla oy kullanılmasına rağmen postayla oy kullanılmasının seçim hilelerine yol açacağını iddia ediyor.

Cuma günü Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'nda yapılacak oturumun Cumhuriyetçi Partili Başkanı Senatör Ron Johnson'ın yapacağı açılış konuşmasında Posta Hizmetleri Genel Müdürü DeJoy'u savunması bekleniyor. Johnson'ın DeJoy için "Şu anda bu yanlış siyasi söylemi oluşturmada kullanılan aşırı maliyetleri düşürmek için alkışlanacak bir girişimde bulunduğu" şeklinde ifadelere yer vermesi bekleniyor.

Demokrat senatörlerin yanıt aradığı sorulardan biriyse DeJoy'a posta hizmetlerinde son haftalarda yapılan değişiklikleri geri çevirip-çevirmeyeceği. Demokratlar'a göre maliyetleri düşürmek için elemanların çalışma saatlerinde kesintiye gidilmesi, postacıların dağıtım için ilave sefer yapmasına kısıtlama getirilmesi, posta tasnif ve dağıtımının yeni uygulamalara tabi tutulması, posta dağıtımının yavaşlamasına neden olabilecek unsurlar.

DeJoy, Pazartesi günü de Demokrat Parti kontrolundaki Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komisyonu'nda ifade verecek.

Oturumda Demokrat Partili senatörlerin DeJoy'u eleştirmesi bekleniyor. Ancak bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de posta hizmetlerinde maliyetleri düşürme girişiminden rahatsızlık duyduklarına ilişkin herhangi bir imada bulunmaları, DeJoy'un Posta Hizmetleri Genel Müdürü olarak konumunun tehlikeye girdiğine işaret edebilir. Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlarla ve Başkan Trump'ın müttefiki olmasıyla bilinen DeJoy, Posta Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Haziran ayında atanmıştı.

Çarşamba günü, Temsilciler Meclisi'nden 90 Demokrat Partili üye, Posta Hizmetleri Yönetim Kurulu'na DeJoy'u derhal görevden uzaklaştırmaları çağrısında bulunmuştu. Senatörlerin kurul üyelerine gönderdiği mektupta, bu adımın "bu kritik kurumu korumak için" gerekli olduğu belirtilmişti.

Temsilciler Meclisi'nin ABD Posta Hizmetleri'ne 25 milyar dolarlık fon ayrılması ve yapılan bazı değişikliklerin geri çevrilmesi için hazırlanan tasarıyı Cumartesi günü oylaması bekleniyor.

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