ABD Posta Hizmetleri: Mektupla verilen oylar sayıma yetişmeyebilir

Ancak uzmanlar, hem Trump'ın hem de Amerikan Ordusu'nun kullandığı mektupla oy verme sisteminin güvenli olduğunu söylüyor.

Trump, daha önce birçok kez mektupla oy kullanılmasının seçimde usulsüzlüklere yol açacağını ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yarayacağını savunmuştu.

Ancak Trump, mektupla oy kullanılmasına karşı çıktığı için,seçimde karşılaşılabilecek sorunlarla başa çıkılabilmesi için, USPS'e ek fon ayrılmasını engellediğini söylemişti.

Eski Başkan Barack Obama da Trump'un "seçimin altını oyma girişimlerini" sert bir dille eleştirmiş ve "hükümetin virüsü bastırmaktan çok, oylamayı bastırmakla ilgilendiğini" belirtmişti.

Özel dağıtım şirketleri Fedex ve UPS, USPS'in yükünü azaltmak için devreye girmeleri çağrılarını reddetmişti.

USPS ne dedi?

Uzun süredir mali problemler yaşayan ve 160 milyar dolarlık borcu olan kuruluş, geçen ay eyalet yönetimlerine yazdığı mektupta, tüm oyları sayıma yetiştiremeyebileceğini söyledi.

Pennsylvania'ya yazılan mektupta, eyalet yasalarının mektupla verilen oyların 3 Kasım'daki seçimlerden bir hafta önce ulaşmasını gerektirdiği ve teslim sürelerinin çok kısa olduğu belirtildi.

Pennsylvania, demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında gidip gelen bir eyalet ve Trump, 2016 seçimlerinde bu eyalette yüzde 1'den az farkla kazanmıştı. Mücadele edilmesi beklenen Florida, Michigan ve bazı diğer eyaletlere de mektuplar gönderildiği kaydediliyor.

