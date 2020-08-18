ABD Posta Hizmetleri Yetkilisi Kongre’de İfade Verecek

ABD genelinde Posta Hizmetleri’nden sorumlu yetkili Louis DeJoy ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Konseyi’nin eski başkanı olan ABD Posta Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Robert Duncan, 24 Ağustos Pazartesi günü Temsilciler Meclisi’nde düzenlenecek bir oturumda ifade verecek. Oturumun düzenleneceği Gözetim ve Reform Komisyonu, DeJoy’dan operasyonel değişikliklerle ilgili belgeleri paylaşmasını da istemişti.

Ülkede Corona virüsü salgını nedeniyle, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Louis DeJoy’un ABD Posta Hizmetleri’nde bütçe tasarrufu gerekçesiyle devreye soktuğu yeni uygulamalar, bu adımın başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanmanın zorlaştırılmasına neden olacağını savunan Demokratlar’ın tepkisine neden oluyor.

Kongre’deki Demokratlar, Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanan Amerikalılar’ın sayısının son başkanlık seçimlerinin yapıldığı 2016 yılından iki kat fazla olmasının beklendiğini söylüyor. Demokratlar fazla mesai, ek posta taşıma seferleri, yeni postaların derlenmesindeki kısıtlamalarla yeni dağıtım politikalarını posta dağıtımını yavaşlatan unsurlar arasında gösteriyor.