ABD Posta Hizmetleri’ndeki Değişiklikler Askıya Alındı

ABD’de Corona virüsü döneminde posta yoluyla oy kullanılması tartışmaları Posta Hizmetleri’nin idare biçimiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Posta Hizmetleri’nin bütçesinde yaptığı tasarruf kesintileri nedeniyle Demokratlar’ın eleştirilerinin hedefinde olan kurumun yeni sorumlusu Louis DeJoy, posta ile oy kullanılmasında gecikmeye neden olacağı öne sürülen değişiklikleri, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım’a kadar dondurduğunu açıkladı.

Askıya alınan uygulamalar arasında hizmet kısıtlamaları, fazla mesailerin kaldırılması ve posta düzenleme cihazlarıyla posta toplama kutularının kaldırılması yer alıyor.

DeJoy ayrıca kurumdaki politika değişiklikleri ve bütçe kesintileri konusunda Cuma günü Senato’da ifade vermeyi kabul etti. Yetkili, kurumun yönetim kurulu başkanı Robert Duncan’la birlikte 24 Ağustos Pazartesi günü de Temsilciler Meclisi’nde düzenlenecek bir oturumda ifade verecek.

Demokratlar fazla mesai, ek posta taşıma seferleri, yeni postaların derlenmesindeki kısıtlamalarla yeni dağıtım politikalarını posta dağıtımını yavaşlatan unsurlar arasında gösteriyor ve bu durumun başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanmanın zorlaşmasına neden olacağını savunuyor.