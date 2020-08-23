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ABD Postasına Ek Kaynak Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Geçti

23.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

Başkanlık seçimlerinde uzaktan oy kullanılması tartışmalarının merkezindeki ABD Posta Hizmetleri'ne (USPS) 25 milyar dolarlık ek kaynak ayrılması ve yapılan bazı değişikliklerin geri çevrilmesi için hazırlanan tasarı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı

ABD Postasına Ek Kaynak Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Geçti

Başkanlık seçimlerinde uzaktan oy kullanılması tartışmalarının merkezindeki ABD Posta Hizmetleri'ne (USPS) 25 milyar dolarlık ek kaynak ayrılması ve yapılan bazı değişikliklerin geri çevrilmesi için hazırlanan tasarı Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen acil oturumda kabul edildi.

Söz konusu değişiklikler Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlarla ve Başkan Trump'ın müttefiki olmasıyla bilinen, geçen Haziran ayında da USPS Genel Müdürlüğü'ne atanan Louis DeJoy tarafından uygulamaya konmuştu.

Kasım ayında düzenlenecek Başkanlık seçimleri sırasında Corona virüsü salgını nedeniyle ülkede daha önceki seçimlerde olmadığı kadar çok oyun posta yöntemiyle kullanılması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi’nde 150’ye karşı 257 oyla kabul edilentasarıülke genelinde askıya alınan, hizmet kısıtlamaları, fazla mesailerin kaldırılması ve posta düzenleme cihazlarıyla posta toplama kutularının kaldırılması gibi değişikliklerin geri alınmasını öngörüyor. Başkan Donald Trump’ın veto edeceğini söylediği tasarıya meclisteki 20’den fazla Cumhuriyetçi de destek verdi.

ABD Kongresi'nde geçen Cuma ilk kez ifade veren Louis DeJoy, başkanlık seçimi sürecinde posta hizmetlerinin "güvenli ve zamanında" yürütüleceği güvencesini vermişti.

Ancak DeJoy, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki oturumda, son haftalarda hizmet dışı bırakılan posta tasnif makinelerinin ve posta kutularının yeniden devreye sokulmayacağını söylemiş ve buna gerekçe olarak bu makinelere ihtiyaç olmamasını göstermişti.

DeJoy hafta başında da posta ile oy kullanılmasında gecikmeye neden olacağı öne sürülen değişikliklerin, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım’a kadar dondurduğunu açıklamış, daha fazla makine ve kutunun kaldırılmayacağını kaydetmişti.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylama öncesinde mecliste çoğunlukta olan Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi DeJoy’un değişiklik sözüne şüpheyle yaklaştı. Pelosi, DeJoy’un sözlerine değil, eylemlerine bakılacağını kaydetti.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi ise Demokratlar’ı basında USPS’te yapılan değişikliklerin operasyonel hedefler yerine siyasi hedeflerle yapıldığı şeklinde çıkan sansasyonel haberlere fazla itibar etmekle eleştirdi. Açıklamada tasarının Kongre’nin her iki kanadından da geçmesi durumunda Bütçe ve Yönetim Ofisi tarafından Başkan’a tasarıyı veto etmesinin tavsiye edileceği bildirildi.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun ise tasarıyı onaylaması beklenmiyor.

Pelosi konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Kamuoyunun tepkisi her şeydir. Yakında seçmenlerinden haber almaya başlayacaklar. Oy pusulalarının zamanında ulaşmaması, reçetelerin özellikle de savaş muhariplerine ulaşmaması tüm ülkemizi olumsuz etkileyecek bir krize neden olacaktır’’ dedi.

Başkan Trump sık sık posta yoluyla oy kullanmanın seçimlerde hile ve yolsuzluğa neden olacağını söylüyor.

Başkan Trump, geçen ay Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantıları sırasında posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaştırılması halinde bu durumun tarihin en büyük seçim felaketi olacağı uyarısında bulunmuştu. Trump, seçim sonuçlarının aylarca gecikebileceğini söylemişti.

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