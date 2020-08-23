ABD Postasına Ek Kaynak Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Geçti

Temsilciler Meclisi’nde 150’ye karşı 257 oyla kabul edilentasarıülke genelinde askıya alınan, hizmet kısıtlamaları, fazla mesailerin kaldırılması ve posta düzenleme cihazlarıyla posta toplama kutularının kaldırılması gibi değişikliklerin geri alınmasını öngörüyor. Başkan Donald Trump’ın veto edeceğini söylediği tasarıya meclisteki 20’den fazla Cumhuriyetçi de destek verdi.

Kasım ayında düzenlenecek Başkanlık seçimleri sırasında Corona virüsü salgını nedeniyle ülkede daha önceki seçimlerde olmadığı kadar çok oyun posta yöntemiyle kullanılması bekleniyor.

Söz konusu değişiklikler Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlarla ve Başkan Trump'ın müttefiki olmasıyla bilinen, geçen Haziran ayında da USPS Genel Müdürlüğü'ne atanan Louis DeJoy tarafından uygulamaya konmuştu.

Başkanlık seçimlerinde uzaktan oy kullanılması tartışmalarının merkezindeki ABD Posta Hizmetleri'ne (USPS) 25 milyar dolarlık ek kaynak ayrılması ve yapılan bazı değişikliklerin geri çevrilmesi için hazırlanan tasarı Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen acil oturumda kabul edildi.

ABD Kongresi'nde geçen Cuma ilk kez ifade veren Louis DeJoy, başkanlık seçimi sürecinde posta hizmetlerinin "güvenli ve zamanında" yürütüleceği güvencesini vermişti.

Ancak DeJoy, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki oturumda, son haftalarda hizmet dışı bırakılan posta tasnif makinelerinin ve posta kutularının yeniden devreye sokulmayacağını söylemiş ve buna gerekçe olarak bu makinelere ihtiyaç olmamasını göstermişti.

DeJoy hafta başında da posta ile oy kullanılmasında gecikmeye neden olacağı öne sürülen değişikliklerin, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım’a kadar dondurduğunu açıklamış, daha fazla makine ve kutunun kaldırılmayacağını kaydetmişti.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylama öncesinde mecliste çoğunlukta olan Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi DeJoy’un değişiklik sözüne şüpheyle yaklaştı. Pelosi, DeJoy’un sözlerine değil, eylemlerine bakılacağını kaydetti.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi ise Demokratlar’ı basında USPS’te yapılan değişikliklerin operasyonel hedefler yerine siyasi hedeflerle yapıldığı şeklinde çıkan sansasyonel haberlere fazla itibar etmekle eleştirdi. Açıklamada tasarının Kongre’nin her iki kanadından da geçmesi durumunda Bütçe ve Yönetim Ofisi tarafından Başkan’a tasarıyı veto etmesinin tavsiye edileceği bildirildi.