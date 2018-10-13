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ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2018 04:36 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, binlerce tır silahla ordu kurduğu terör örgütü PYD/PKK’yı Suriye’de masaya oturtmak için harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ‘harika ortak’ olarak nitelendirdiği PYD’nin barış müzakerelerinde yer alacağına dair garanti verdi.

ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

Suriye’de PYD/PKK’ya binlerce tır silah vererek kurduğu terör ordusu sayesinde Fırat’ın doğusunu parselleyen ABD, şimdi de örgütü savaştan sonra kurulacak denklemde aktör yapmak için kolları sıvadı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü PYD’nin barış müzakerelerinde masaya oturmasını garanti edeceklerini söyledi. Washington’ın siyasi hedefinin terörü yasallaştırmak olduğuna işaret eden Pompeo, ABD’nin siyasi amaçlarını gerçekleştirene dek Suriye’de kalacağını dile getirdi.

MÜZAKERE RESTİ

Amerika’nın Ulusal Güvenliği İçin Yahudi Enstitüsü’nün (JINSA) isimli kuruluşun yıllık yemeğinde konuşan Pompeo, “Bu yönetimde görev yaptığım sürenin tamamında PYD ile yakın çalıştık. Harika ortaklar oldular. Şimdi, masada bir koltukları olması için çalışıyoruz. Siyasi süreç… Bu konuda ilerleme kaydedilmemesinin sebebi, Suriye’deki her bir unsurun gelecekte kurulacak hükümetin parçası olma şansını elde etmesini talep etmemiz” dedi.

ORTADOĞU İSRAİL GİBİ OLMALI

Böyle bir temsil sağlanmaması halinde Beyaz Saray’ın Suriye’de herhangi bir barışı onaylamayacağını aktaran ABD’li Bakan, “PYD de tabii ki bunun parçası olacak” diye konuştu.

Suriye’de DEAŞ’ın bitirilmesinin ardından siyasi müzakere süreci ile İran’ın bölgeden çıkarılması hedeflerine odaklanacaklarını belirten Pompeo, Tahran’a eleştiri dozunu da artırdı. İran’ın liderlerini ‘filmlerdeki kötü adamlara’ benzeten ABD’li Bakan, “Bunlar onların gerçeği. Katiller ve terörü finanse ediyorlar, bugün hala ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağırıyorlar” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Yahudi lobisinin toplantısında Tel Aviv-Washington ilişkilerine de değinen Pompeo, Ortadoğu’nun tamamının ileride İsrail gibi olmasını istediklerini kaydetti.

OBAMA'YA İRAN ELEŞTİRİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Başkan Barack Obama’nın İran’ın bölgede gücü eleştirmesine göz yumduğunu söyledi. Amerika’nın Ulusal Güvenliği İçin Yahudi Enstitüsü’nün (JINSA) yıllık yemeğinde konuşan Pompeo, “Başkan Obama tehlikeli ödünler verirse, ekonomik yaptırımları kaldırıp Tahran’a nakit para dolu uçak gönderirse, İran liderliğini uslu davranmaya ikna edebileceğini sandı. Ama İran’ın liderleri, Disney filmi karakterleri değil” dedi. (Star)

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Anahtar Kelimeler:
Trump PYD PKK ABD Suriye

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