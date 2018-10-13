ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

Suriye’de PYD/PKK’ya binlerce tır silah vererek kurduğu terör ordusu sayesinde Fırat’ın doğusunu parselleyen ABD, şimdi de örgütü savaştan sonra kurulacak denklemde aktör yapmak için kolları sıvadı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü PYD’nin barış müzakerelerinde masaya oturmasını garanti edeceklerini söyledi. Washington’ın siyasi hedefinin terörü yasallaştırmak olduğuna işaret eden Pompeo, ABD’nin siyasi amaçlarını gerçekleştirene dek Suriye’de kalacağını dile getirdi.

MÜZAKERE RESTİ

Amerika’nın Ulusal Güvenliği İçin Yahudi Enstitüsü’nün (JINSA) isimli kuruluşun yıllık yemeğinde konuşan Pompeo, “Bu yönetimde görev yaptığım sürenin tamamında PYD ile yakın çalıştık. Harika ortaklar oldular. Şimdi, masada bir koltukları olması için çalışıyoruz. Siyasi süreç… Bu konuda ilerleme kaydedilmemesinin sebebi, Suriye’deki her bir unsurun gelecekte kurulacak hükümetin parçası olma şansını elde etmesini talep etmemiz” dedi.

ORTADOĞU İSRAİL GİBİ OLMALI

Böyle bir temsil sağlanmaması halinde Beyaz Saray’ın Suriye’de herhangi bir barışı onaylamayacağını aktaran ABD’li Bakan, “PYD de tabii ki bunun parçası olacak” diye konuştu.