ABD Radyosu Çalışanı Rus Saldırısında Öldü

Amerika’nın Sesi’nin kardeş yayın kuruluşu Hür Avrupa Radyosu (RFE/RL) çalışanı, gazeteci Vira Hiriç, Rusya'nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti.

RFE/RL'nin Ukrayna Servisi, Hiriç'in bedeninin, hedef olan apartmanın enkazında bu sabah saatlerinde bulunduğunu bildirdi. Hiriç, saldırı sırasında evindeydi.

1967 doğumlu Vira Hiriç, 2018'in Şubat ayında RFE/RL için çalışmaya başlamıştı. Hiriç, daha önce Ukrayna'nın önde gelen bir televizyon kanalında görev yapıyordu.

Saldırı sonrası çekilen videolar ve fotoğraflar, binanın alt katlarının ağır hasar aldığını ortaya koydu. Çevredeki araçların camları patladı.

Rusya, dün başkent Kiev’deki saldırısını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti sırasında düzenledi. Guterres, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısından bir saat sonra düzenlenen hava saldırısı ile ilgili, “Kiev’e bir saldırı oldu, beni şok etti, burada olduğumdan dolayı değil Kiev’in hem Ukraynalılar hem de Ruslar açısından kutsal bir kent olması nedeniyle” demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov ise "uzun menzilli, yüksek hassasiyetli" füzelerin Ukraynalı roket üreticisi Artem'in Kiev'deki fabrika binalarını vurduğunu iddia etti.

Ukraynalı yetkililer, fabrikanın saldırı sırasında vurulup vurulmadığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko bugün Telegram'da yaptığı açıklamada, enkazdan bir ceset çıkarıldığını ve bombardımanda 10 kişinin de yaralandığını söyledi. Kliçko, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Hür Avrupa Radyosu (RFE/RL), Amerika’nın Sesi’nin (VOA) de bağlı olduğu federal basın kuruluşu ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM) bünyesinde yayın yapıyor.

