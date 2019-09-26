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ABD, Raul Castro'yu yaptırım listesine ekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:31 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'yu "ağır insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'yu "ağır insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Castro'nun ülkesinde ağır insan hakları ihlallerine karıştığı savunuldu.

Açıklamada, kendi ülkesinde bu tür insan hakları ihlallerine karışan kişilerin yaptırıma maruz kalabileceklerine işaret edilerek, ilgili yasa bağlamında Castro ve ailesinin artık ABD'ye giremeyecekleri ve varsa mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

ABD yönetimi, uzun süredir Küba'ya yönelik birçok yaptırımı uygulamaya devam ederken, Venezuela'daki siyasi durumdan da Küba'yı sorumlu tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya verdiği destek dolayısıyla Küba yönetimini suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Küba Küba Komünist Parti lideri Raul Castro

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