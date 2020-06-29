HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Remdesivir Stokluyor

ABD Remdesivir Stokluyor

29.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Corona virüsü tedavisinde kullanılmak üzere Eylül ayına kadar büyük miktarda remdesivir satın almak için Gilead Sciences'la anlaştı

ABD Remdesivir Stokluyor

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılmak üzere Eylül ayına kadar büyük miktarda remdesivir satın almak için ilacın imalatçısı Gilead Sciences firmasıyla anlaşma yaptığını açıkladı. Bu anlaşma, Amerika’daki hastanelerin ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve eyaletlerin sağlık müdürlüklerinin tayin edeceği miktarda remdesivir satın almasına olanak tanıyacak.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayına kadar Amerika’daki hastanelere Corona tedavisi için gereken 500 bin doz remdesivir tedarik edilmesini garanti altına aldı. Bu, Gilead Sciences firmasının Temmuz ayında üretmeyi hedeflediği remdesivirin yüzde 100’ü olan 94 bin 200, Ağustos ayındaki üretimin yüzde 90’ı olan 174 bin 900, Eylül ayındaysa üretimin yine yüzde 90’ına denk gelen 232 bin 800 tedavi dozajının Amerika tarafından satın alınacağı anlamına geliyor. Remdesivirle yapılan her tedavi, ortalama 6,25 ampül remdesivir kullanılmasını gerektiriyor.

Remdesivirle Corona tedavisinin maliyeti 2.340 dolar

Gilead firmasının ürettiği remdesivir adlı ilacın Corona virüsü vakalarında orta derecede etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Firma, ilacın dozunu ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde 390 dolardan satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Firmaya göre hastaların büyük kısmında beş gün boyunca günde altı ampül remdesivir kullanılması planlanıyor. Bu da remdesivirin tedavi boyunca toplam maliyetinin 2.340 dolar olacağını gösteriyor.

Gilead firmasının Ebola’ya karşı geliştirdiği bir ilaç olan remdesivir, aralarında ABD’nin de olduğu birçok ülkede acil durumlarda ya da ağır hastalarda, uzmanların başvurabileceği başka tedavi yöntemleri kalmadığı hallerde kullanılıyor.

Solunum yoluyla kullanılan remdesivirin deneylerine başlandı

Gilead, daha önce yaptığı açıklamalarda, remdesiviri yıl sonuna kadar iki milyon dozdan fazla üretmeye hazırlandığını bildirmişti. Şirket, damar yoluyla enjekte edilen remdesivirin Ağustos ayında solunum yoluyla kullanılan versiyonunun da insanlar üzerinde deneylerine başlamayı planladığını kaydetmişti.

Damar enjeksiyonuyla uygulanan remdesivir, Corona virüsüne karşı insanlar üzerinde yapılan deneylerde etkili sonuç alınan ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.
Gilead ilaç firması, ilacın soluk yoluyla kullanılması önünde engel olmadığının deneylerle kanıtlanması halinde nebülizatör ile uygulanacak ilacın hastaneler dışında da kolay kullanıma olanak sağlamasını umuyor.

Gilead CEO’su Daniel O’Day, firmanın dokuz jenerik ilaç üreticisiyle remdesivir tedariğini arttırmak için anlaşma yaptığını bildirdi.

Gilead daha önce de remdesivirin deri altına zerk edilecek şekilde formüle edilmesi üzerinde durduklarını açıklamıştı. İlacın hap olarak kullanılması ise karaciğere vereceği zarar nedeniyle mümkün görülmüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Fransa'da eski başbakan Fillon'a yolsuzluktan 5 yıl hapis cezasıFransa'da eski başbakan Fillon'a yolsuzluktan 5 yıl hapis cezası
AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, son tarihi nedir?AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, son tarihi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
İnanılmaz görüntüler: Tayvan parlamentosu karıştı!

İnanılmaz görüntüler: Tayvan parlamentosu karıştı!

Ülkede barlar açıldı: 9 günlük rezervasyon dolu

Ülkede barlar açıldı: 9 günlük rezervasyon dolu

Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor

Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor

Fransa'da eski başbakan Fillon'a yolsuzluktan 5 yıl hapis cezası

Fransa'da eski başbakan Fillon'a yolsuzluktan 5 yıl hapis cezası

Salgında sıçanlar yavrularını yemeye başladı

Salgında sıçanlar yavrularını yemeye başladı

Çin, geliştirdiği aşıyı ordu üzerinde denenecek

Çin, geliştirdiği aşıyı ordu üzerinde denenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.