ABD Remdesivir Stokluyor

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılmak üzere Eylül ayına kadar büyük miktarda remdesivir satın almak için ilacın imalatçısı Gilead Sciences firmasıyla anlaşma yaptığını açıkladı. Bu anlaşma, Amerika’daki hastanelerin ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve eyaletlerin sağlık müdürlüklerinin tayin edeceği miktarda remdesivir satın almasına olanak tanıyacak.
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayına kadar Amerika’daki hastanelere Corona tedavisi için gereken 500 bin doz remdesivir tedarik edilmesini garanti altına aldı. Bu, Gilead Sciences firmasının Temmuz ayında üretmeyi hedeflediği remdesivirin yüzde 100’ü olan 94 bin 200, Ağustos ayındaki üretimin yüzde 90’ı olan 174 bin 900, Eylül ayındaysa üretimin yine yüzde 90’ına denk gelen 232 bin 800 tedavi dozajının Amerika tarafından satın alınacağı anlamına geliyor. Remdesivirle yapılan her tedavi, ortalama 6,25 ampül remdesivir kullanılmasını gerektiriyor.
Remdesivirle Corona tedavisinin maliyeti 2.340 dolar
Gilead firmasının ürettiği remdesivir adlı ilacın Corona virüsü vakalarında orta derecede etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Firma, ilacın dozunu ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde 390 dolardan satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Firmaya göre hastaların büyük kısmında beş gün boyunca günde altı ampül remdesivir kullanılması planlanıyor. Bu da remdesivirin tedavi boyunca toplam maliyetinin 2.340 dolar olacağını gösteriyor.
Gilead firmasının Ebola’ya karşı geliştirdiği bir ilaç olan remdesivir, aralarında ABD’nin de olduğu birçok ülkede acil durumlarda ya da ağır hastalarda, uzmanların başvurabileceği başka tedavi yöntemleri kalmadığı hallerde kullanılıyor.
Solunum yoluyla kullanılan remdesivirin deneylerine başlandı
Gilead, daha önce yaptığı açıklamalarda, remdesiviri yıl sonuna kadar iki milyon dozdan fazla üretmeye hazırlandığını bildirmişti. Şirket, damar yoluyla enjekte edilen remdesivirin Ağustos ayında solunum yoluyla kullanılan versiyonunun da insanlar üzerinde deneylerine başlamayı planladığını kaydetmişti.
Damar enjeksiyonuyla uygulanan remdesivir, Corona virüsüne karşı insanlar üzerinde yapılan deneylerde etkili sonuç alınan ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.
Gilead ilaç firması, ilacın soluk yoluyla kullanılması önünde engel olmadığının deneylerle kanıtlanması halinde nebülizatör ile uygulanacak ilacın hastaneler dışında da kolay kullanıma olanak sağlamasını umuyor.
Gilead CEO’su Daniel O’Day, firmanın dokuz jenerik ilaç üreticisiyle remdesivir tedariğini arttırmak için anlaşma yaptığını bildirdi.
Gilead daha önce de remdesivirin deri altına zerk edilecek şekilde formüle edilmesi üzerinde durduklarını açıklamıştı. İlacın hap olarak kullanılması ise karaciğere vereceği zarar nedeniyle mümkün görülmüyor.