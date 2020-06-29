ABD Remdesivir Stokluyor

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılmak üzere Eylül ayına kadar büyük miktarda remdesivir satın almak için ilacın imalatçısı Gilead Sciences firmasıyla anlaşma yaptığını açıkladı. Bu anlaşma, Amerika’daki hastanelerin ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve eyaletlerin sağlık müdürlüklerinin tayin edeceği miktarda remdesivir satın almasına olanak tanıyacak.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayına kadar Amerika’daki hastanelere Corona tedavisi için gereken 500 bin doz remdesivir tedarik edilmesini garanti altına aldı. Bu, Gilead Sciences firmasının Temmuz ayında üretmeyi hedeflediği remdesivirin yüzde 100’ü olan 94 bin 200, Ağustos ayındaki üretimin yüzde 90’ı olan 174 bin 900, Eylül ayındaysa üretimin yine yüzde 90’ına denk gelen 232 bin 800 tedavi dozajının Amerika tarafından satın alınacağı anlamına geliyor. Remdesivirle yapılan her tedavi, ortalama 6,25 ampül remdesivir kullanılmasını gerektiriyor.

Remdesivirle Corona tedavisinin maliyeti 2.340 dolar