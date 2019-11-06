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ABD Riyad Anlaşması'nın imzalanmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 20:49 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan memnuniyet duyduklarını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması'nın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Riyad Anlaşması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, "ABD, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında dün Riyad'da imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesini kullanarak, söz konusu anlaşmanın ülkedeki şiddetin sona ermesine yardımcı olmasını umduklarını vurguladı.

Açıklamasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve BAE yönetimine katkıları için teşekkür eden Ortagus, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi müzakere çabalarının önemine atıf yaptı ve bu sürece ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Yemen'e güvenlik, barış ve refah getirmek için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yapan Ortagus, söz konusu anlaşmanın uygulanmasının yakından takip edileceğinin altını çizdi.

- Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Yemen

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