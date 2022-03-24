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ABD: “Rus Güçleri Ukrayna’da Savaş Suçu İşledi”

24.03.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD hükümetinin Rus güçlerinin Ukrayna’da savaş suçu işlediği sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Blinken bu değerlendirmenin kamuya açık kaynaklar ve istihbarat kaynaklarından gelen bilgilerin dikkatli bir şekilde incelenmesine dayandığını belirtti

ABD: “Rus Güçleri Ukrayna’da Savaş Suçu İşledi”

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD hükümetinin Rus güçlerinin Ukrayna’da savaş suçu işlediği sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Blinken bu değerlendirmenin kamuya açık kaynaklar ve istihbarat kaynaklarından gelen bilgilerin dikkatli bir şekilde incelenmesine dayandığını belirtti.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin savaş suçuna ilişkin bildirimleri takip etmeye devam edeceklerini ve topladığı bilgileri müttefiklerle, uluslararası kurumlarla paylaşacağını söyledi; savaş suçu işlenip işlenmediği konusunda kararın verilmesinden mahkemenin sorumlu olacağını sözlerine ekledi.

Blinken, "Cezai soruşturmalar dahil olmak üzere her aracı kullanarak hesap vermelerini sağlamak konusunda kararlıyız” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için “savaş suçlusu” ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’nın kuşatma altındaki Mariupol kentindeki saldırılara atıfta bulunarak, kasıtlı olarak sivillerin hedef alındığı saldırılara ilişkin güvenilir haberler geldiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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