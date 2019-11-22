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ABD, Rus hacker’a 4 yıl hapis cezası verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

İspanya’da 2 yıl önce yakalandıktan sonra tutuklanan Rus hacker ABD’de çıkarıldığı mahkemede 4 yıl hapis cezası aldı.ABD İçişleri Bakanlığı tarafından finans kuruluşlarını 55 milyon dolar civarında zarara uğrattığı gerekçesiyle aranan ve İspanya’nın Barselona şehrinde 19 Ocak 2017 tarihinde yakalanan Rus hacker Stanislov Lisov, ABD’de hakim karşısına çıkarıldı.

İspanya’da 2 yıl önce yakalandıktan sonra tutuklanan Rus hacker ABD’de çıkarıldığı mahkemede 4 yıl hapis cezası aldı.
ABD İçişleri Bakanlığı tarafından finans kuruluşlarını 55 milyon dolar civarında zarara uğrattığı gerekçesiyle aranan ve İspanya’nın Barselona şehrinde 19 Ocak 2017 tarihinde yakalanan Rus hacker Stanislov Lisov, ABD’de hakim karşısına çıkarıldı. New York’ta gerçekleştirilen duruşmada mahkeme sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığın zarara uğrayan kişi ve kuruluşların 50 milyon 480 bin dolarlık zararını karşılamasına hükmetti. Lisov’un avukatları ise Rus hacker’ın hapiste yattığı süre göz önünde bulundurularak 4 - 5 ay sonra tahliye olacağını, zarara uğrayan kişilere paraların ödeneceğini ve müvekkilinin ABD’deki hapisten çıktıktan sonra Rusya’ya döneceğini açıkladı.
ABD’nin talebi üzerine İspanya’nın Barcelona kentinde gözaltına alınan Rus hacker Stanislov Lisov’un NeverQuest adlı bir bankacılık trojan virüsünü geliştirdiği ve bu virüs ile birçok kişi ve kurumun hesaplarını ele geçirerek zimmetine para aktardığı iddia edilmişti. Rus hacker kesin kararın çıkmasının ardından ABD tarafından tahliye edildikten sonra Rusya’ya sınır dışı edilecek.

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