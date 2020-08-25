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ABD: “Rus Liderin Zehirlendiği İddiası Soruşturulmalı”

25.08.2020 21:35 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rus muhalif lider Alxesi Navalny'nin zehirlendiği yönündeki bulguların araştırılması için yaptığı çağrıya destek vererek şeffaf soruşturma çağrısı yaptı

ABD: “Rus Liderin Zehirlendiği İddiası Soruşturulmalı”

Rus muhalif lider Aleksei Navalny’nin zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındığı Almanya’dan, ilk bulguların iddialarla örtüştüğü açıklamasına bir tepki de Amerika’dan geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Almanya’daki test sonuçlarının ilk bulguları doğrulaması halinde Amerika’nın da Avrupa Birliği’nin olayın araştırılması yönündeki çağrısına destekleyeceği belirtildi.

Cumartesi günü Sibirya’dan uçakla Berlin’e götürülen Navalny’nin tedavisini sürdüren Charite Hastanesi’nden doktorlar bugün yaptıkları açıklamada, Navalny’ye uygulanan test sonuçlarına göre vücudunda ‘kolinesteraz inhibitörü’ adı verilen aktif maddelerden birine rastlandığı aktarıldı.

Alman doktorlar panzehir verilen Navalny’nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Sayın Navalny’nin ailesi ve Rus halkının kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma ve suçluların sorumlu tutulduğunu görmeye hakkı var” ifadelerine yer verildi.

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