ABD Rus Oligark Kerimov’un Lüks Yatına El Koydu

ABD, Pasifik Okyanusu üzerindeki ada ülke Fiji'de Rus oligark Süleyman Kerimov’un lüks yatı Amadea’ya el koydu. Rus oligarkların varlıklarına ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında yaptırım getirmişti.

Lüks yat, 21 gün önce Fiji polisi tarafından karaya bağlanmıştı. Lautoka kentinde demirli olan lüks yatın değerinin 300 milyon doların üstünde olabileceği belirtiliyor.

Fiji’deki yerel bir mahkeme, ABD Adalet Bakanlığı tarafından iletilen, lüks yata el koyma talebini kabul etti ve Fiji polisi, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin de yardımıyla kararı uygulamaya koydu.

ABD makamları, lüks tekne Amadea'nın Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait olduğunu ve yatın bakımı ve idaresi adına gereken para transferleri için ABD finansal kurumlarının kullanıldığını iddia ediyor.

FBI Başkanı Christopher Wray, “Bu yata el konulması, Rus oligarkların güvenliğimizi tehlikeye atmada oynadıkları roldeki paylarından kaçamayacakları konusunda FBI’ın ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor” dedi.

Operasyon, Rus oligarklara karşı yaptırımları uygulama görevi verilen ve KleptoCapture olarak isimli özel görev gücü tarafından düzenlendi. KleptoCapture, “hırsızları yakalama” anlamı taşıyor.

KleptoCapture Görev Gücü Direktörü Andrew Adams, “Süleyman Kerimov’un yatı Amadea’ya Washington’dan neredeyse 8 bin mil ötede el konulması, ABD Adalet Bakanlığı’nın küresel ortaklarımızla, yolsuzluk ve baskıları destekleyen bu kişilerin dokunulmazlık hislerini sarsma konusunda çalışmaya devam edeceğimizin bir sembolüdür” açıklamasını yaptı.

Tekneyi savunan Haniff Tuitoga Hukuk Firması, Amadea’nın geminin ABD’ye çekilmesini durdurmak için bir yasal talepte bulunacaklarını bildirdi.

